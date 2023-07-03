Atatürk'ün Erzurum'a gelişinin 104'üncü yıl dönümü kutlandı

Haberin Devamı

Atatürk'ün Erzurum'a gelişinin 104'üncü sebebiyle ilk tören Aziziye ilçesi Ilıca semtinde yapıldı. Türk bayrağı ve Atatürk posterini taşıyan öğrenciler, merkez Yakutiye ilçesindeki İstanbulkapı semtinde protokol ve askeri bando ile karşılandı. Vali Okay Memiş, Garnizon Komutan ve 9'uncu Kolordu Komutanı Tümgeneral Fedai Ünsal, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Mehmet Sekmen ve katılımcılar önde atlı cirit takımı, Türk bayrağı ve Atatürk posteri ile Atatürk Anıtı'na doğru yürüyüşe geçti. Bando takımının marşlar seslendirdiği yürüyüş sırasında, cirit atlarının davul- zurna çalarken geçişi ilgi gördü.



Havuzbaşı Kent Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla devam eden törende günün anlam ve önemini anlatan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Bugün 3 Temmuz 2023. Yani; milletimizin başlattığı milli direniş ve mücadelenin 104'üncü yıl dönümü. Bu mücadele ki; bundan 104 yıl önce tam da bugün Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün şehrimize ayak basmasıyla başlar. Bu mücadele ki; Erzurum Kongresi ile kök salar, Sivas Kongresi ile dallanıp budaklanır ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu ile yıkılmaz bir çınara dönüşür" dedi.

Haberin Devamı