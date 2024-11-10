Atatürk'ün ebediyete intikalinin 86. yılı: Saat 09:05'te hayat durdu!

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Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 86'ıncı yıl dönümünde ülke genelinde anma törenleri düzenlendi. Atatürk'ün hayata gözlerine yumduğu saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla İstanbul trafiği de durdu.

Beylikdüzü E-5'te sirenlerin çalmasıyla araçlarından inen sürücüler, 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu. O anlar kameralara yansıdı.

İstanbul'da başta 15 Temmuz Şehitler Köprüsü olmak üzere birçok noktada sürücüler saat 09:05'te araçlarından inerek saygı duruşuna geçti. Aynı zamanda dışarıda bulunan vatandaşların ve işçilerin de saygı duruşunda bulunduğu görüldü.

İşte saat 09:05'te hayatın durduğu o anlar:

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