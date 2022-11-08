Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Atatürk'ün Dolmabahçe'deki odası bakım sonrası 10 Kasım'a hazır

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#10 Kasım#Atatürk
Atatürkün Dolmabahçedeki odası bakım sonrası 10 Kasıma hazır
Oluşturulma Tarihi: Kasım 08, 2022 17:31

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatını kaybettiği Dolmabahçe Sarayı'ndaki odası yapılan bakım ve onarımın ardından 10 Kasım törenine hazır hale getirildi.

Haberin Devamı

Atatürk'ün hayatını kaybettiği Dolmabahçe Sarayı'ndaki 71 numaralı oda Ağustos ayında Milli Saraylar Başkanlığı tarafından bakım ve onarıma alınmıştı. Çalışmalarla önce odanın tavan etekleri ve duvar yüzeyleri fotoğraflandı, hasar tespiti yapıldı. Ardından odanın tavan ve duvarlarındaki mimari süslemelerde yüzey temizliği başlatıldı.

Atatürkün Dolmabahçedeki odası bakım sonrası 10 Kasıma hazır
Temizlik işlemlerinin yanı sıra tavanda ve duvarda zaman içerisinde oluşan çatlaklar ve boya kalkmaları elden geçirildi.

Atatürkün Dolmabahçedeki odası bakım sonrası 10 Kasıma hazır
Çalışmalar sırasında Mustafa Kemal Atatürk'ün yatak odası takımı, masa saati ve 'dört mevsim' adlı yağlıboya tablosu ziyaretçiler tarafından görülebilecek şekilde, şeffaf kaplama malzemesiyle koruma altına alınmıştı.

Haberin Devamı

Atatürkün Dolmabahçedeki odası bakım sonrası 10 Kasıma hazır
Bugün itibariyle şeffaf kaplamalar kaldırılarak oda eski haline getirildi. 3 aylık süren çalışmalar sonucunda 10 Kasım törenine hazır hale getirildi.

Atatürkün Dolmabahçedeki odası bakım sonrası 10 Kasıma hazır
Milli Saraylar Başkanlığı Restorasyon Daire Başkanı Gökşen Canıyılmaz, çalışmaların yaklaşık 3 ay sürdüğünü belirterek "İlk önce hasar tespit çalışmalarına başladık. Fotoğraflama yöntemini kullandık. Milli Saraylar'a bağlı 12 kişilik bir ekiple işe başladık. İlk olarak kuru temizlikle çalışmalarımız başladı. Vakumlu restorasyon süpürgesiyle toz temizliğini yaptık. Çünkü yüzeyde birikmiş bir kir tabakası vardı. Arkasından saf su ve pamuk yardımıyla nemli temizliğe başladık. Zaman içerisinde oluşan çatlakları kontrol atlına alabilmek için enjeksiyon sistemiyle doldurduk. Malum burası 19. yüzyıl ve açık teşrifli bir saray olduğumuz içinde odada bulunan tüm objeleri koruma altına almıştık. Arkasından buradaki işlemimizi tamamladıktan sonra eserleri yine orijinal yerlerinde teşrife hazır hale getirdik" dedi.

Haberin Devamı

Atatürkün Dolmabahçedeki odası bakım sonrası 10 Kasıma hazır

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul#10 Kasım#Atatürk

BAKMADAN GEÇME!

Şimdi de evlere serum servisi moda oldu Sadece bir tanesi 3000 lira

Şimdi de evlere serum servisi moda oldu! 'Sadece bir tanesi 3000 lira'

#Glutatyon Serum
Elon Muskın Twitterını kim yönetiyor İşte yeni patronun beş kişilik beyin takımı...

Elon Musk'ın Twitter'ını kim yönetiyor? İşte yeni patronun beş kişilik beyin takımı...

#Elon Musk
Alerjinin böylesi düşman başına Onlar için orgazm olmak tam bir işkence

Alerjinin böylesi düşman başına! Onlar için orgazm olmak tam bir işkence

#Cinsel Sağlık

BAKMADAN GEÇME!

Şimdi de evlere serum servisi moda oldu Sadece bir tanesi 3000 lira

Şimdi de evlere serum servisi moda oldu! 'Sadece bir tanesi 3000 lira'

#Glutatyon Serum
Elon Muskın Twitterını kim yönetiyor İşte yeni patronun beş kişilik beyin takımı...

Elon Musk'ın Twitter'ını kim yönetiyor? İşte yeni patronun beş kişilik beyin takımı...

#Elon Musk
Alerjinin böylesi düşman başına Onlar için orgazm olmak tam bir işkence

Alerjinin böylesi düşman başına! Onlar için orgazm olmak tam bir işkence

#Cinsel Sağlık