Atatürk'ün Dolmabahçe'deki odası bakım sonrası 10 Kasım'a hazır

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Atatürk'ün hayatını kaybettiği Dolmabahçe Sarayı'ndaki 71 numaralı oda Ağustos ayında Milli Saraylar Başkanlığı tarafından bakım ve onarıma alınmıştı. Çalışmalarla önce odanın tavan etekleri ve duvar yüzeyleri fotoğraflandı, hasar tespiti yapıldı. Ardından odanın tavan ve duvarlarındaki mimari süslemelerde yüzey temizliği başlatıldı.

Temizlik işlemlerinin yanı sıra tavanda ve duvarda zaman içerisinde oluşan çatlaklar ve boya kalkmaları elden geçirildi.

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Çalışmalar sırasında Mustafa Kemal Atatürk'ün yatak odası takımı, masa saati ve 'dört mevsim' adlı yağlıboya tablosu ziyaretçiler tarafından görülebilecek şekilde, şeffaf kaplama malzemesiyle koruma altına alınmıştı.

Bugün itibariyle şeffaf kaplamalar kaldırılarak oda eski haline getirildi. 3 aylık süren çalışmalar sonucunda 10 Kasım törenine hazır hale getirildi.

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