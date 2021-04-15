Atatürk’ün ceketi açık arttırmada

125 adet eserden oluşan ve çok sayıda ünlü koleksiyoner ile sanatseverin katılacağı ‘Müzelik Eserler Müzayedesi’, 18 Nisan Pazar günü online olarak gerçekleştirilecek. Müzayedeyi düzenleyen firmanın kurucusu Hüseyin Kocabaş, açık arttırmaya çıkacak olan Mustafa Kemal Atatürk’ün ceketinin diğer tüm eserlerden ayrı olduğunu söyledi ve şu bilgileri verdi: “Müzelere layık tarzda parçalar açık arttırmaya çıkacak ki zaten müzayedemizin adı, ‘Müzelik Eserler Müzayedesi.’ Muhtemelen bugüne kadar çıkmış en önemli eserleri online müzayedede beğeniye sunacağız.

‘ÇOK ÖZEL PARÇALAR’

Özellikle Türk-İslam eserleri ağırlıklı bir müzayede. Çok özel parçalar var. Hanedan ailesine ait, koleksiyonlardan çıkmış birçok eser, sultanların kullandıkları bazı eserler, Türk oryantalist resim sanatına ait önemli parçalar ve tabii ki hepsinden ayrılacak olan Atatürk’ün güderi ceketi var. Sultan Abdülaziz Han’ın altın murassa tabakası, Sultan 2. Abdülhamit Han’ın tabakası, Neslişah Sultan’ın murassa pırlantalı asa sapı, Mısır Prensi’nin köstekli saati gibi çok özel parçalar... Bunların yanında Sultan 3. Selim Han’ın tahta çıktığı ilk sene Mescid-i Nebevi için yaptırmış olduğu Puşide-i Şerife de beğeniye sunuluyor.”

HANEDAN KOLEKSİYONU DA VAR

Müzayedenin öne çıkan eserleri arasında, Sultan Abdülaziz Han’ın altın pırlantalı murassa enfiye kutusu, ’Altın Çağ’ Bavyera Saray Ressamı Jacobus Potma’ya ait 1683 tarihli başyapıtı ’Lectio Religio’, Sultan 3. Selim Han’ın tahta çıktığı sene Mescid-i Nebevi için yaptırdığı Puşide-i Şerife de yer alıyor. Ayrıca padişahlara ve saraya yapılmış tablolar, Osmanlı hanedan ailesinden çıkmış sultanlara ait mücevher ve sorguçlar, tuğralı gümüşler ve saray erkanına ait askeri eserler de satışa çıkarılacak.

TÜM ESERLER 1 DOLARDAN BAŞLAYACAK

125 eserden oluşan ve ekspertiz değeri 15 milyon doların üzerinde olan koleksiyon, teklif usulü ile satışa sunulacak. Eserler açık arttırmada 1 dolar başlangıç fiyatı ile satışa çıkacak. Koleksiyoncular, özel müzeler ve yurt dışından birçok meraklı alıcının ilgi göstereceği müzayedede Sultan Abdülaziz Han’ın altın murassa tabakasının 140 bin-160 bin dolar, 110.92 karat uluslararası (GIA) sertifikalı pırlantanın 6-8 milyon dolar, ‘Altın Çağ’ Bavyera Saray Ressamı Jacobus Potma’ya ait 1683 tarihli başyapıtın ise 300 bin-500 bin dolar arasında alıcı bulması bekleniyor.

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