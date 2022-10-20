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Ã‡anakkale SavaÅŸlarÄ± AraÅŸtÄ±rma Merkezi, geÃ§en ay KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanÄ± Mehmet Nuri Ersoy'un katÄ±lÄ±mÄ± ile dÃ¼zenlenen tÃ¶renle hizmete aÃ§Ä±ldÄ±. Merkezde Ã‡anakkale SavaÅŸlarÄ±'na ait birÃ§ok Ã¶zel belge, arÅŸiv, koleksiyon kitaplar yer alÄ±yor. Merkezin dikkat Ã§eken belgeleri arasÄ±nda bir koleksiyonerin baÄŸÄ±ÅŸladÄ±ÄŸÄ± 19'uncu FÄ±rka Emri de bulunuyor. Mustafa Kemal AtatÃ¼rk'Ã¼n 107 yÄ±l Ã¶nce Ã‡anakkale SavaÅŸlarÄ± sÄ±rasÄ±nda yarbay rÃ¼tbesi ile kendi el yazÄ±sÄ±yla yazdÄ±ÄŸÄ±, Kemalyeri KarargahÄ±'ndan; Kuzey Grubu KumandanlÄ±ÄŸÄ±, 16â€™ncÄ± FÄ±rka KumandanlÄ±ÄŸÄ±, SaÄŸ, Sol, Merkez ve Kabatepe Grubu kumandanlÄ±klarÄ±, TopÃ§u KumandanlÄ±ÄŸÄ±, SÃ¼vari 25â€™inci Alay KomutanlÄ±ÄŸÄ±, 13â€™Ã¼ncÃ¼ Alay KumandanlÄ±ÄŸÄ± ve BaÅŸtabipliÄŸe gÃ¶nderdiÄŸi 19'uncu FÄ±rka Emri, uzmanlarca deÅŸifre edilip, araÅŸtÄ±rmacÄ±larÄ±n hizmetine sunuldu.

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Ä°ÅžTE 19'UNCU FIRKA EMRÄ°'NÄ°N DETAYLARI

Mustafa Kemal AtatÃ¼rk'Ã¼n 11 MayÄ±s 1915 tarihli 19'uncu FÄ±rka Emri'nde ÅŸu ifadeler yer alÄ±yor:

"BÃ¼tÃ¼n cephelerdeki vaziyetlerde deÄŸiÅŸiklik yoktur. DÃ¼ÅŸmanÄ±n bÃ¼tÃ¼n harp hattÄ±mÄ±z Ã¼zerinde geceleri yakÄ±ndan keÅŸif yapmakta olduÄŸu anlaÅŸÄ±lmakta ve daima tedbirli bulunarak, dikkatli ve cesur keÅŸif kollarÄ± oluÅŸturularak dÃ¼ÅŸmanÄ±n durumu keÅŸfedilecek, dÃ¼ÅŸmanÄ±n keÅŸif kollarÄ±mÄ±zÄ± esir etmemesine dikkat edilecek ve keÅŸfine engel olunacaktÄ±r. DÃ¼ÅŸman yakÄ±nÄ±nda bulunan siperler, fazla askerle iÅŸgal edilecek ÅŸekilde bir an Ã¶nce uzatÄ±lÄ±p geniÅŸletilecektir. Sabahleyin, Kabatepe civarÄ±ndaki topÃ§ularÄ±mÄ±zÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± atÄ±ÅŸta mermilerin, ArÄ±burnu Ä°skelesi'ne ve civarÄ±ndaki kayÄ±klara isabet ettiÄŸi ve Ã¶ÄŸleden sonra dÃ¼ÅŸmanÄ±n ArÄ±burnu Ä°skelesi'nden 2 duba ve 6 istimbotla yaralÄ±larÄ±nÄ± taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± ve Kemikli Jandarma gÃ¶zetleme postasÄ±ndan bildirilmiÅŸtir. BugÃ¼n Kemalyeri'ndeki karargahÄ± teÅŸrif buyuran BaÅŸkomutan Vekili PaÅŸa Hazretleri, muharebe vaziyetimiz hakkÄ±nda takdir buyurmuÅŸlar ve hepimizi gÃ¶stermiÅŸ ve gÃ¶stermekte olduÄŸumuz kararlÄ±lÄ±k, sabÄ±r ve cesaretten dolayÄ± tebrik etmiÅŸtir."

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SÄ°PERLERÄ°N UZATILMASINI Ä°STEMÄ°Åž

ArÄ±burnu Kuvvetleri KumandanÄ± olduÄŸu dÃ¶nemde Mustafa Kemal AtatÃ¼rk'Ã¼n kendi el yazÄ±sÄ± ve Ä±slak imzasÄ± ile kaleme aldÄ±ÄŸÄ± belge ile ilgili bilgi veren Ã‡anakkale SavaÅŸlarÄ± AraÅŸtÄ±rma Merkezi Teknik Uzman Elerki Ã–zgÃ¼n Fidan, "Ã‡anakkale SavaÅŸlarÄ± AraÅŸtÄ±rma Merkezi'nde Mustafa Kemal AtatÃ¼rk'e ait Ã§ok Ã¶zel imzalÄ± belgeler var; emirler yer alÄ±yor. Bu belgelerde birinde 4 ana baÅŸlÄ±ktan bahsedebiliriz. Bunlar iÃ§indeki en Ã¶nemlilerinden biri; Enver PaÅŸa'nÄ±n harp alanÄ±nÄ± ziyaret etmesi ve buradaki dÃ¼zenden Ã§ok memnun olduÄŸunu bildirmesi. Bir diÄŸeri de kolluk kuvvetlerinin siperlerde almÄ±ÅŸ olduÄŸu gÃ¼venlik Ã¶nlemlerin artÄ±rÄ±lmasÄ±na ve siperlerinin uzatÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin verdiÄŸi emirler" dedi.

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'BU BELGE BÄ°RÃ‡OK ARAÅžTIRMACIYI HEYECANLANDIRDI'

Ã‡anakkale SavaÅŸlarÄ± Gelibolu Tarihi Alan BaÅŸkanÄ± Ä°smail KaÅŸdemir ise sÃ¶z konusu belgenin birÃ§ok araÅŸtÄ±rmacÄ±yÄ± heyecanlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Ã‡anakkale SavaÅŸlarÄ± AraÅŸtÄ±rma Merkezi'nin Ã‡anakkale SavaÅŸlarÄ± ile ilgili birÃ§ok belgeyi bÃ¼nyesinde barÄ±ndÄ±rdÄ±ÄŸÄ±na dikkati Ã§eken KaÅŸdemir, "Ã‡anakkale Muharebeleri ile alakalÄ± Ã§ok zengin bir kÃ¼lliyata sahip, Ã§ok Ã¶zel belgelerin, arÅŸivlerin, koleksiyon kitaplarÄ±n olduÄŸu bir merkez haline geldi. Merkez, ÅŸu an Ã‡anakkale SavaÅŸlarÄ± araÅŸtÄ±rmacÄ±larÄ± ne ararlarsa bulabilecekleri bir yer. Ã‡ok uzun yÄ±llara ÅŸahitlik etmiÅŸ. Ã‡anakkale gibi ruhu olan bir ÅŸehirde, ruhu olan tarihi bir binada, Ã§ok anlamlÄ± bir kÃ¼tÃ¼phane ve araÅŸtÄ±rma merkezi oluÅŸturduk. Ã‡ok yakÄ±n bir zaman Ã¶nce KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanÄ± Mehmet Nuri Ersoy'un katÄ±lÄ±mÄ±yla aÃ§mÄ±ÅŸ olduÄŸumuz bu merkez, bÃ¼tÃ¼n Ã‡anakkale meraklÄ±larÄ±nÄ±n ilgisini cezbetti. Ã‡ok yoÄŸun bir ÅŸekilde araÅŸtÄ±rmacÄ±lar gelmeye baÅŸladÄ±. GerÃ§ekten hem sahip olduÄŸumuz kitaplar hem Ã§ok Ã¶zel belgeler hem haritalar ve Ã‡anakkale ile alakalÄ± birÃ§ok materyal, ÅŸu an bu araÅŸtÄ±rma merkezinde ilgililerin istifadesine sunulmuÅŸ durumda. Bununla birlikte Ã§ok Ã¶zel mektup ve belgelerimiz de var. Ã–zellikle Ã‡anakkale kahramanÄ± ve KurtuluÅŸ SavaÅŸÄ±'mÄ±zÄ±n baÅŸkomutanÄ± olan ve Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal AtatÃ¼rk'e ait imzalÄ± belgelerin ve emirlerin olduÄŸu bÃ¶lÃ¼m ilgi Ã§ekmekte. Bununla birlikte birÃ§ok komutanÄ±mÄ±zÄ±n hatÄ±ratÄ±, mektubu yine burada sergilenmekte" dedi.

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BÃœTÃœN BELGELER DÄ°JÄ°TAL ORTAMDA

â€‹Merkezdeki tÃ¼m belge ve kitaplarÄ±n dijitalleÅŸtirildiÄŸini sÃ¶yleyen KaÅŸdemir, "Alan BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± olarak hem orijinal belgelere sahibiz hem de teknolojik geliÅŸmelere ayak uyduruyoruz. Åžu an dijital Ã§aÄŸdayÄ±z. Biz de buradaki bÃ¼tÃ¼n belgeleri dijital ortama aktardÄ±k. Ä°steyen gelip burada araÅŸtÄ±rmasÄ±nÄ± yapabiliyor, isteyen de oturduÄŸu yerden bu belgelere eriÅŸim imkanÄ±na sahip oluyor. Tarihi Alan BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± olarak Ã‡anakkale SavaÅŸlarÄ±'nÄ± daha iyi anlatmak, daha Ã§ok insana aktarmak, Ã‡anakkale ruhunu gelecek kuÅŸaklara aktarmak gibi sorumluluÄŸun bilinciyle Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±za devam ediyoruz" diye konuÅŸtu.Â

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