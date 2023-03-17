Atatürk'ün Çanakkale Savaşları ile ilgili okuduğu ilk kitap araştırma merkezinde sergileniyor

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Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi'nde, Çanakkale Savaşları'na ait birçok özel belge, arşiv ve koleksiyon kitaplar yer alıyor. Kitaplar arasında ise Çanakkale Savaşları'nda gösterdiği başarıyla 'Anafartalar Kahramanı" olarak ün kazanan Mustafa Kemal Atatürk'ün Çanakkale Savaşları ile ilgili okuduğu ilk kitap yer alıyor. İngiliz yazar John Masefıeld tarafından yazılan 'Gallipoli' isimli kitabın 1916 yılı baskısından bir nüshası merkezde sergileniyor.

'ATATÜRK, METİNLERİNİ DÜZELTİP, ÜZERİNE ÇOK SAYIDA NOT ALMIŞTIR'

Mustafa Kemal Atatürk hayattayken Çanakkale Savaşları'na ilişkin birkaç tane kitap okuduğunu belirten Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi Sorumlusu ve İdari Uzman Yusuf Kartal, "Onlardan bir tanesi John Masefıeld'in yazdığı Gallipoli (Gelibolu) kitabı. Atatürk'ün bu kitabı okuyup, üzerinde çok sayıda düzeltme yapmış olduğunu biliyoruz. Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi'nde de bu kitabın orijinal basımı, nüshalarından biri bulunuyor.

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Bu kitabın en önemli özelliği yazarının kimliğinde gizli. Gelibolu'daki yenilgi sonrasında Amerika Birleşik Devletleri'ni savaşa katılmaya ikna edebilmek için İngiliz Savunma Bakanlığı tarafından kendisine verilen görev için Gelibolu'ya geliyor. Burada aslında İngiliz birliklerinin onurlu bir geri çekilme sağladığını bunu ele geçirilen çok sayıda Türk askerlerinin günlüklerinden de anlayabildiklerini, Türk subayların günlüklerinde İngilizler için 'Biz yanlış dostlar seçmişiz. İngilizler dünyanın en iyi savaşçıları' gibi gerçeği yansıtmayan notlarda içerisinde barındıran bir kitap. Çanakkale Savaşları'nın önemli isimlerinden biri olan Mustafa Kemal Atatürk'te, John Masefıeld’in yazmış olduğu tüm bu propaganda metinlerini düzelterek kitap üzerine çok sayıda not almıştır. Mustafa Kemal Atatürk'ün hayattayken Çanakkale Savaşları'na ilişkin okumuş olduğu ilk kitap" dedi. (DHA)