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Atatürk'ün Ankara'ya gelişi kutlandı

#Ankara#Atatürk#Anıtkabir
Atatürkün Ankaraya gelişi kutlandı

ULU önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 102'nci yıl dönümü, kentte düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

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Ankara Valisi Vasip Şahin ve beraberindeki il protokolü, Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 102'nci yıl dönümü nedeniyle Anıtkabir'i ziyaret etti. Vali Şahin ve beraberindekiler, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakıp, saygı duruşunda bulundu. Ardından Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Vali Şahin, şunları yazdı:

"Büyük Atatürk, Kurtuluş Savaşı'nın sevk ve idare merkezi olarak seçtiğiniz Ankara'ya, Heyeti Temsiliye ile gelişinizin yıl dönümünde, başkentin il yöneticileri olarak huzurunuzdayız. Tüm imkansızlıklara ve olumsuzluklara rağmen, hiçbir zaman umudunu kaybetmeyen bu millet, liderliğinizle yedi düvele meydan okumuş, yeniden küllerinden doğma azim ve kararlılığını bütün dünyaya göstermiştir. Her 27 Aralık günü, biz Ankaralılar için bir bayram günüdür. Hürriyet ve istiklal sevdalısı aziz milletimizin, bundan 102 yıl önce Dikmen sırtlarında yaktığı özgürlük ve bağımsızlık meşalesi, yurdumuzun semasını ilelebet aydınlatacaktır. Modern Türkiye'nin ve modern Türk kentinin timsali olarak çağdaşlaşmada öncü rolü üstlenen Ankara, aradan geçen 102 yılda ülkemizin ve milletimizin büyüklüğüne yaraşır muazzam bir gelişme kaydederek tüm dünyaya örnek bir başkent olmuştur. Ruhunuz şad olsun."

'ATATÜRK GARNİZON KOŞUSU' DÜZENLENDİ

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Ardından Kara Harp Okulu Komutanlığı'nca 'Atatürk Garnizon Koşusu' düzenlendi. Subay ve astsubaylar ile Kara Harp Okulu öğrencilerinin katıldığı koşu, Kara Harp Okulu'ndan başladı. Ellerinde dev Türk bayrağı ve Atatürk posteri taşıyan askerler, 'Her şey vatan için' ve 'Ne mutlu Türküm diyene' sloganları attı. Evlerinden koşuyu izleyen vatandaşlar ise askerleri alkışlayarak cep telefonları ile görüntüledi. Bazı vatandaşlar da asker selamı vererek koşuyu izlerken, öğrenciler de Türk bayraklarıyla askerleri selamladı. Kara Kuvvetleri Kavşağı, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi, Akdeniz Caddesi ve Gençlik Caddesi güzergahında gerçekleşen koşu, Anıtkabir önünde son buldu.

Atatürkün Ankaraya gelişi kutlandı


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#Ankara#Atatürk#Anıtkabir

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