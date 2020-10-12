Cübbeli Ahmet Hoca: Atatürk’ün aleyhine konuşulmaz, caiz değildir

Habertürk TV’de Eren Eğilmez’in sunduğu ‘Gerçek Fikri Ne’ adlı programa, Ahmet Ünlü’nün Atatürk ile ilgili sözleri damga vurdu. Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Ceza Özel Hukuku ve Ceza Yargılaması Hukuku dersleri veren Prof Dr. Erhan Şen, tartışma programının ‘Cemaatler ve Tarikatlar’ konu başlığının konuşulduğu bölümüne telefonla bağlanan ‘Cübbeli Ahmet Hoca’ya “Mustafa Kemal Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti, cumhuriyet konusundaki düşünceleriniz nedir?” sorusunu yöneltti.



“Yahu kaç kere anlattık” diye söze giren ‘Cübbeli Ahmet Hoca’ şunları söyledi: “Mustafa Kemal Atatürk, bu devletin kurucusu. Bunun aleyhine konuşulmaz. Konuşmak caiz değildir. Asla bunun aleyhine konuşulmaması gerekir. Cumhuriyet bizim devletimiz. Son olarak kurulmuş devletimizdir. Bu devlete vergi vermek görevimiz. Askere gitmek görevimiz. Bu devlete bağlıyız. Mahmut Efendi’den de böyle duyduk. Biz darül harpçi değiliz. ‘Cuma kılınmaz’ demeyiz. Bizim devlete bakış açımız; devlet var olsun. Biz bu devlet olmasa Suriye’den de Irak’tan da Yemen’den de Somali’den de beter oluruz. Ne namaz kalır ne abdest kalır ne namus kalır ne ırz kalır.”