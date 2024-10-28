Atatürk’ün 3 kez ziyaret ettiği okul

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İZMİR’deki Mithatpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 157 yıllık tarihi ile mesleki eğitimin sembollerinden biri. Kuruluşu 1867 yılında Niş Valisi Mithat Paşa’nın İstanbul, İzmir ve Bursa’da açtığı ıslahanelere dayanıyor.

Hem yetim çocuklara yuva olmak hem de onlara meslek kazandırmak için açılan İzmir Islahhanesi’nde kimsesiz çocuklara kunduracılık, çorapçılık ve fanilacılık ile marangozluk gibi beceri eğitimlerinin yanı sıra imla, hesap ve din bilgileri de veriliyordu. Ülkemizde mesleki eğitimin temellerinin atıldığı yerler olarak görülen bu eğitim kurumları Cumhuriyet döneminde daha da geliştirilerek modern kurumlara dönüştürüldü. Cumhuriyet Türkiyesi’nin bu okullara verdiği önemin göstergelerinden biri de Mustafa Kemal Atatürk’ün Mithatpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni ilki Cumhuriyet’in ilanından yaklaşık 8 ay önce, 13 Şubat 1923 tarihinde olmak üzere üç defa ziyaret etmesi.

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ÖĞRENCİLERLE HATIRA

Mithat Paşa MTAL Müdürü Serdal Şimşek, Mustafa Kemal Atatürk’ün okulu ilk ziyaretinde mesleki sanat eğitiminin önemini okulun defterine kendi el yazısı ile yazdığını söyledi. Atatürk’ün Cumhurbaşkanı sıfatı ile 16 Ocak 1924’te yaptığı ikinci ziyaretin ardından 4 Ekim 1925 günü bir ziyareti daha gerçekleşti. Bu son ziyarette Büyük Millet Meclisi Başkanı Kazım Paşa, Ordu Müfettişi Fahrettin Paşa, Kütahya Milletvekili Nuri Bey, Vali İhsan Paşa, Belediye Başkanı Aziz Bey ve vilayet ileri gelenlerinin eşlik ettiği Atatürk, okulun bütün atölyelerini gezdi ve öğrencileri işbaşında görerek memnun olduğunu söyledi.

Atölyeleri gezdikten sonra okul bahçesinde öğrencilerle birlikte fotoğraflar çektirdi.

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ÜNLÜ ÖĞRETMENLERİ

Okulu daha sonra İsmet İnönü, Celal Bayar gibi birçok siyasi isim ziyaret etti. Ziyaretçiler kadar öğretmen kadrosunda yer alan eğitimciler de dikkat çekici. Burada 1884 yılında Halit Ziya Uşaklıgil, Fransızca ve edebiyat dersleri verdi. Şükrü Saracoğlu ise 1909 yılında matematik öğretmeni olarak görev aldı. 1927 yıllarında ise Ahmet Adnan Saygun’un müzik öğretmeni olarak görev yaptığı biliniyor.

TÜRKÇE ALTIN HEDİYE ETTİ

- 1934 yılında okulun başarılarından ötürü Türkçe harflerle basılmış ilk altın Mustafa Kemal Atatürk tarafından hediye olarak gönderildi.

ISLAHANEDEN MESLEK LİSESİNE

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- 1867 yılında Islahane olarak açılan okul, 1891 ylından itibaren İzmir Mekteb-i Sanayi adı altında eğitime devam etti. Bu değişimle birlikte eğitim ve öğretim daha planlı ve programlı bir nitelik kazanırken sanat dallarına terzilik, halıcılık, demircilik, dökümcülük, mızıkacılık ve matbaacılık bölümleri de eklendi. Kurum, II. Abdulhamit döneminde ise Hamidiye Sanayii Mektebi olarak eğitim verdi. Cumhuriyet’in ilanı ile birlikte İzmir Sanatlar Mektebi olan okul, 1974-1975 eğitim-öğretim yılından itibaren “Mithatpaşa Endüstri Meslek Lisesi”, günümüzde ise Mithatpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi adıyla biliniyor.

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METİN OKTAY’IN TOPU

- Okulun köklü tarihinde adı geçenlerden biri de Metin Oktay. Bir dönem Mithatpaşa Erkek Sanat Enstitüsü Mobilya Bölümü’nde eğitim alan Oktay’ın okulda yaptığı maçlardan kalan topu arşivde saklanıyor.





OKULDA ŞEHİT DÜŞTÜ

- Okulun arşivine ilk adımı attığınızda sağ tarafta çerçeveli bir öğrenci fotoğrafı bulunuyor. Okulun Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Züleyha Durak Özen fotoğrafı şöyle anlatıyor: “Çerçevede; 15 Mayıs 1919 Perşembe günü Yunanlıların İzmir’i işgal ettiğinde okulumuzun 4’üncü sınıf öğrencisi 1903 doğumlu Rasim Efendi’nin şehit olduğu bilgisi yazıyordu. 105 yıl önce şehit olan Rasim Efendi’ye ait olan resmin okulumuzun duvarına asılmasını sağladık.”

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Rasim Efendi’nin Yunan işgali sırasında düşman askerlerini okulun camına çıkarak kovmaya çalışırken şehit olduğu düşünülüyor.