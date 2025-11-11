×
Gündem Haberleri

Atatürk'ü anmak için saygı duruşunda bulunanlarla alay eden motosikletli için karar

Oluşturulma Tarihi: Kasım 11, 2025 17:07

Aydın’ın İncirliova ilçesinde, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak için ebediyet irtihal ettiği saat olan 09.05'te saygı duruşuna geçenler hakkında alaycı sözlerle sarf edip, o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüleyerek sosyal medyadan paylaştığı suçlamasıyla gözaltına alınan Burhan Z. (31), ev hapsine çarptırıldı

Olay, dün sabah İncirliova ilçe merkezinde meydana geldi. Atatürk'ün vefatının 87'nci yıl dönümünde saat 09.05'te sirenler çalarken vatandaşlar saygı duruşuna geçti.

Bu sırada Burhan Z.'nin motosikletle seyir halinde olduğu ve bu anları sosyal medya hesabından paylaşarak saygı duruşunda bulunanlarla alay ettiği ileri sürüldü.

Görüntülerin kısa sürede sosyal medyada yayılması üzerine ilçede oto-yıkama ve çiğ köfte satışı yapılan restoran işlettiği öğrenilen Burhan Z.'ye çok sayıda vatandaş tepki gösterdi. İlçe halkının şikayeti üzerine polis ekipleri Burhan Z’yi kısa sürede yakalayıp, 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan gözaltına aldı.

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Burhan Z., çıkarıldığı mahkemede ev hapsine çarptırıldı. Ayrıca Burhan Z.'ye trafikte cep telefonuyla görüntü çektiği için 20 bin lira idari para cezası uygulandı.

