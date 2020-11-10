Atatürk'ü anmak için 10 kilometre yüzdü

Manavgat'ta özel okulda müdürlük yapan Ali İbrahim Öz, Atatürk'ü ölümünün 82'nci yıl dönümünde anmak amacıyla saat 09.05'te Evrenseki turizm merkezinde bulunan limandan denize girerek, Side Limanı’na kadar 10 kilometrelik parkurda yüzdü. Yanına herhangi bir koruyucu malzeme ve ekipman almayan Öz, hedeflediği parkuru 2 saat 20 dakikada tamamladı.



Yüzmeye başlamadan önce açıklama yapan Ali İbrahim Öz, Atletizm Federasyonu'na kayıtlı atlet olduğunu ve kendi yaş kategorisinde Türkiye birincilikleri olduğunu belirtti. Aynı zamanda triatlon sporcusu olduğunu söyleyen Öz, daha önce de Antalya'nın Kaş ilçesi ile Meis Adası arasında ve Çanakkale Boğazı'nda yüzdüğünü söyledi. Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu olduğuna dikkati çeken Öz, "Ben daha önce birçok özel etkinlikte yer aldım. Bugün 10 Kasım, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk aramızdan ayrılalı 82 yıl oldu. Biz bu süre zarfında ruhumuzda ve gönlümüzde hiç onu öldürmedik. O hep bizim içimizde, gönlümüzde ve ruhumuzda yaşıyor. Ben de bugün Atatürk'ü anmak için Evrenseki Limanı’yla Side Limanı arasında yüzeceğim" dedi.



Ali İbrahim Öz, gençlerin Atatürk'ü sürekli örnek alması gerektiğini belirtti.