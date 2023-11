Atatürk’e vefa valizi... Ankara’dan yola çıktı

Haberin Devamı

Ankara’nın Yenimahalle ilçesindeki Dr. Ufuk Ege Anaokulu öğretmenleri Seden Erkan ve Sinem Örenli, çocuklara Atatürk sevgisini aşılamak için geçen yıl başlattıkları proje kapsamında hazırladıkları “Atatürk’e Vefa Valizleri”ni yeniden yola çıkardı. Bu yıl 10 valiz Türkiye’nin 81 ilindeki yaklaşık 270 okulda binlerce öğrenci ile buluşacak. Ankara’dan yola çıkan valizleri, kargolandıkları her okulda 3-17 yaş arasındaki öğrenciler Atatürk için yaptığı projelerle dolduracak.

İLK VALİZ BURSA’DA

İlk valiz 28 Ekim’de yola çıkarak ilk durağı olan Bursa İstaş Kentaş Ortaokulu’na ulaştı. Valizlerin yolculuğu 18-20 Mart arasında Ankara’da “81 İlden Atatürk’e Vefa Sergisi” ile sona erecek. Anaokulu öğretmenlerinden Seden Erkan, “İlkini 2022 yılında gerçekleştirdiğimiz 3 bin öğrencinin yer aldığı projemizde amacımız daha fazla çocuğa ve gence ulaşarak ortak milli değerlerimizde onları buluşturmak ve kurtuluş mücadelemize farkındalık yaratmak. Her geçen sene daha fazla çocuğa ve gence ulaşarak gelenekselleştirmek istediğimiz bu projede her branştan öğretmenimiz ve her tür ve kademeden okulumuz yer alıyor” dedi.

İÇİNDE NE VAR

Öğrenciler portreden mektuba, boyamadan kolaja, radyo tiyatrosundan 3 boyutlu yazıcıyla hazırlanan eserlere ve geleneksel el çalışmalarına kadar pek çok alanda Atatürk temalı çalışma yapıp valize koyuyor. Daha sonra bu çalışmalar Ankara’da ‘81 İlden Atatürk’e Vefa Sergisi’nde ziyaretçilere sergileniyor.

BİNLERCE ÇOCUK ATA’YI TANIYOR

Bu yıl öğrenci sayısında henüz net bir rakam olmadığını belirten Seden Erkan şunları söyledi: “Çocuklar Atatürk ve ilgili konularda bilgilendiriliyor. Eserler grup çalışması olarak da hazırlanıyor. Bazı okulların aileleri de işin içine kattıklarını duyduk. Bu çok heyecan verici. Valizlerin 6 Şubat’ta yola çıkması planlanmıştı. Ancak proje dahilinde birçok öğretmenin ve öğrencinin de depremden etkilenmesi sebebiyle ertelenmişti. Bu yıl çok fazla başvuru geldi. Sayımız giderek artıyor. Bu ilgiyi görmek bizi çok mutlu ediyor. Cumhuriyet’in 100’üncü yılında bu çalışmamızı daha da kıymetli kılıyor.”

MİNİKLERDEN ATA’YA...

Geçen yıl açılan valizlerden toplam 287 eser çıkmış, Giresun’da anaokulu öğrencilerinin ‘Atam Rahat Uyu’ konseptiyle boyadığı, üzerine resimler çizdiği yastık çok beğeni toplamıştı.