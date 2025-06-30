Atatürk’e hakarete tutuklama

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Daha sonra topun bir parçasını okul bahçesinde bulunan Atatürk büstünün üzerine koyan şüpheli, Atatürk’e hakaretler etti. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Şüphelinin M.Ç. olduğu belirlendi. M.Ç., ‘Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanuna Muhalefet suçundan aynı gün gözaltına alındı. Güvenlik Şube Müdürlüğü’nde işlemleri tamamlanan M.Ç. Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi. Hâkim karşısına çıkarılan M.Ç. tutuklandı.