×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Atatürk’e hakarete tutuklama

Güncelleme Tarihi:

#Atatürk'e Hakaret#Tutuklama#Mehmet Akif İlkokulu
Atatürk’e hakarete tutuklama
Oluşturulma Tarihi: Haziran 30, 2025 07:00

Kocaeli’nin İzmit ilçesi Çukurbağ Mahallesi’ndeki Mehmet Akif İlkokulu’nun bahçesine kılıçla giren bir kişi, çocukların topunu kesti.

Haberin Devamı

Daha sonra topun bir parçasını okul bahçesinde bulunan Atatürk büstünün üzerine koyan şüpheli, Atatürk’e hakaretler etti. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Şüphelinin M.Ç. olduğu belirlendi. M.Ç., ‘Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanuna Muhalefet suçundan aynı gün gözaltına alındı. Güvenlik Şube Müdürlüğü’nde işlemleri tamamlanan M.Ç. Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi. Hâkim karşısına çıkarılan M.Ç. tutuklandı. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Atatürk'e Hakaret#Tutuklama#Mehmet Akif İlkokulu

BAKMADAN GEÇME!