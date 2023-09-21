Atatürk’e hakarete tutuklama

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla A.E.S. Eyüpsultan’daki evinde gözaltına alındı. A.E.S. savcılık ifadesinden sonra ‘halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet bölge farkılığına dayanarak alenen aşağılama’ ve ‘Atatürk’ün hatırasına alenen hakaret’ suçlarından tutuklandı.
KUVEYTLİYE DE SUÇ DUYURUSU
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da Türkiye Cumhuriyeti pasaportuna ve Mustafa Kemal Atatürk’e sosyal medyadan hakarette bulunan Kuveytli Abdülaziz E. Alhajri hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.