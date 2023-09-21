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Atatürk’e hakarete tutuklama

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#Atatürk#Hakaret#Ali Yerlikaya
Atatürk’e hakarete tutuklama
Oluşturulma Tarihi: Eylül 21, 2023 07:00

İSTANBUL’da lise öğrencisi A.E.S.’nin (17) Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğrafına yönelik müstehcen hareketlerde bulunduğu videosu sosyal medyada büyük tepki çekti.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla A.E.S. Eyüpsultan’daki evinde gözaltına alındı. A.E.S. savcılık ifadesinden sonra ‘halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet bölge farkılığına dayanarak alenen aşağılama’ ve ‘Atatürk’ün hatırasına alenen hakaret’ suçlarından tutuklandı. 

KUVEYTLİYE DE SUÇ DUYURUSU

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da Türkiye Cumhuriyeti pasaportuna ve Mustafa Kemal Atatürk’e sosyal medyadan hakarette bulunan Kuveytli Abdülaziz E. Alhajri hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

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#Atatürk#Hakaret#Ali Yerlikaya

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