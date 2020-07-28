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ANKARA
Haber Giriş: 28.07.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Atatürk’e hakaret vatan hainliğidir

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Atatürk’e hakaret vatan hainliğidir
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MHP Lideri Devlet Bahçeli, “Diyanet İşleri Başkanı’nın cuma hutbesi esnasında Ayasofya’nın minberinde yaptığı değerlendirmeleri bağlamından koparıp Atatürk’e lanet şeklinde tavzih ve tevil edenler bu ülkeye en büyük kötülük yapan sorumsuzlardır” dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Atatürk’e hakaret ve hıyanet vatan hainliğidir. Atatürk’e lanet okunduğu yalanıyla imal ve inşa edilen kutuplaşma zalim bir bölücülüktür” dedi. Açıklama yapan Bahçeli özetle şunları kaydetti:

HESAP HATASI: “24 Temmuz 2020 tarihinde kılınan cuma namazıyla kilitleri kırılan, kapıları açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerif’in inananlarla buluşmasını hazmedemeyen iç ve dış odakların varlığı hem düşündürücü hem de düzeysizliğin açık kanıtıdır. Türkiye’nin egemen devlet vasfına kategorik bir saldırı alenen mesafe almaktadır. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerif’in ibadete açılması münasebetiyle Müslüman’ın mabediyle, caminin cemaatiyle kucaklaşmasını ağır mağlubiyet olarak görenler yanlışa gömülmekle kalmamışlar altından kalmayacakları bir hesap hatası yapmışlardır.

YUNANİSTAN TAHRİKTEN VAZGEÇMELİDİR: Yunanistan Başpiskoposu’nun din ve medeniyetler arasında kışkırtmalar yapması ayıplı ve ahlaksız bir komplonun izharıdır. Provokatör Yunanistan yönetimi Ege ve Akdeniz’de tırmandırdığı gerilim ve tahriklerden de derhal vazgeçmelidir. İkinci ayakta ise Yunanistan’ın yanında hizaya giren işbirlikçiler bulunmaktadır.

ATATÜRK’E LANET OKUYACAK HENÜZ DOĞMADI: Diyanet İşleri Başkanı’nın cuma hutbesi esnasında Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerif’in minberinde yaptığı değerlendirmeleri bağlamından koparıp Atatürk’e lanet şeklinde tavzih ve tevil edenler bu ülkeye en büyük kötülük yapan sorumsuzlardır. Türkiye Cumhuriyeti’nin banisi, ilk Cumhurbaşkanımız, istiklal mücadelemizin Lideri ve Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e, bu topraklarda lanet okuyacak bir hayasız ve hamiyetsiz henüz anasından doğmamıştır. Atatürk’e hakaret ve hıyanet vatan hainliğidir. Atatürk’e lanet okunduğu yalanıyla imal ve inşa edilen kutuplaşma zalim bir bölücülüktür, Türkiye’yi uçuruma çekmenin zehirli hazırlığıdır.

Lekeli dostlarıyla iktidar olmak için hedef koyan CHP’nin, arada ve arafta kalmanın sancısını çeken İP’in, kendilerine bizzat Cumhuriyet’in bekçisi rolü vermiş kişi ya da grupların Atatürk ve Laiklik üzerinden yeni bir mevzi arayışları boşuna bir çırpınıştır.

HİLAFET DEMEK İÇ KARGAŞA DEMEKTİR: Hilafet tartışmalarını böylesi nazik bir ortamda kızıştıranlar ise Türkiye Cumhuriyeti’ne büyük bir bühtan içindedir. Bu mesele kapanmış, tartışmaların üzeri küllenmiştir. Yeniden hilafet demek yeni bir cepheleşme, önü arkası kestirilemeyen iç kargaşa demektir.”

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