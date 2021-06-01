‘Atatürk’e hakaret suçtur, rezalettir’

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Ayasofya Camisi’nde eski imam Mustafa Demirkan’ın, Atatürk’e hakaret içeren sözleriyle ilgili, “Bugün Kudüs’te, Mescidi Aksa’da yaşananlara bir bakın. Bugün bu topraklarda böyle bir zul yaşamıyorsak, bu Gazi Mustafa Kemal Atatürk sayesindedir” dedi. Öztrak, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) gündemine ilişkin Genel Merkez’de yaptığı açıklamada özetle şunları söyledi: “İstanbul’u Fatih Sultan Mehmet Han aldı. Emperyalistlerin işgalinden de, Gazi Mustafa Kemal Atatürk kurtardı. Biz iki atamızla da gurur duyuyoruz. Ayasofya Camisi’nde devlet ricalinin önünde bir defa daha Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e lanet okundu. Kibir, şımarıklık, hazımsızlık ve yalan, kutsal mekan Ayasofya’yı adeta mesken tuttu. Bir emekli imam, Atatürk’e lanet okumaya cüret etti. O sözleri ettiği Ayasofya’yı, İstanbul’u, Rize’yi ve tüm memleketi emperyalistlerin işgalinden kurtaranın Atatürk olduğunu unutarak cehaletini sergiledi. Bu suçtur, bu büyük bir rezalettir.

AŞI TAKVİMİ YOK

Aşılamada sorunlar devam ediyor. Bakan rakam yağdırıyor ama ortada hâlâ aşı yok. Özellikle Sinovac aşısında randevu sorunlarının devam ettiği haberleri geliyor. 2021’in ilk 5 ayı geçti. Türkiye derli toplu bir aşı takvimi, derli toplu bir açılma takvimi ve tüm bu süreçte esnafını, çiftçisini, emekçisini, iş dünyasını ayakta tutacak derli toplu bir destek programını bekliyor.

ÖZEL ŞİKÂYETÇİ OLDU

Öte yandan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, eski Yıldırım Beyazıt Camisi imamı Mustafa Demirkan’dan şikayetçi oldu. CHP’li Özel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunduğu şikâyet dilekçesinde, “Şüphelinin ‘Bunlardan daha zalim ve kafir kim olabilir...’ demek suretiyle ilgili kararı alanlara ‘zalim ve kafir’ şeklinde yakıştırma yapmak suretiyle şeref ve haysiyetlerine saldırıda bulunduğu izahtan varestedir. ‘Atatürk’ün hatırasına alenen hakaret eden veya söven kimse bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır’ hükmü gereği kamu davası açılmalıdır” ifadelerini kullandı.

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