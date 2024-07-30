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'Atatürk'e hakaret' kavgasında 1 kişi hayatını kaybetmişti! Türkiye'nin konuştuğu olayın yeni görüntüleri ortaya çıktı

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#Atatürk#Tokat#Mersin
Atatürke hakaret kavgasında 1 kişi hayatını kaybetmişti Türkiyenin konuştuğu olayın yeni görüntüleri ortaya çıktı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 30, 2024 11:37

Sosyal medyada Atatürk'e hakaret ettiği iddiasıyla tartıştığı Vesile Yiğit'in eşi İsak Yiğit'i (50), evinin önünde çıkan tartışmada öldüren Mustafa Günel tutuklandı. Vesile Yiğit'in olay anında sosyal medyadan yaptığı canlı yayının görüntüleri de ortaya çıktı.

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Olay, 27 Temmuz'da Zile ilçesinde meydana geldi. İlçede oturan evli ve 1 çocuk babası Mustafa Günel, sosyal medya üzerinden paylaşım yapan Vesile Yiğit'i, Atatürk'e hakaret ettiği iddiasıyla eleştirdi. İkili arasındaki sürtüşme, küfürlü tartışmaya dönüştü. Sosyal medyadaki tartışma sonrası Mustafa Günel, Vesile Yiğit'e Tokat'ın Zile ilçesinde oturduğunu belirterek, evinin konumunu attı. Mersin'de yaşayan Vesile Yiğit, eşi İsak Yiğit (50), oğlu Hakan Yiğit (20), Halil İbrahim Yeşil (20) ve Caner Gündüzlü (21) ile birlikte otomobille Mustafa Günel'in oturduğu adrese geldi.

Atatürke hakaret kavgasında 1 kişi hayatını kaybetmişti Türkiyenin konuştuğu olayın yeni görüntüleri ortaya çıktı

EVİNİN ÖNÜNDE DARBEDİLİNCE TÜFEKLE ATEŞ AÇTI

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Sosyal medyada tartıştığı kişilerin evinin önüne geldiği gören Günel, aşağıya indi. Taraflar arasındaki tartışma, kavgaya dönüştü. Aldığı darbelerle yaralanan Mustafa Günel, evinden aldığı av tüfeği ile ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği İsak Yiğit, kanlar içerisinde yere yığıldı. Yakınları ise otomobille olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İsak Yiğit'in hayatını kaybettiği belirlendi. Gözaltına alınan Mustafa Günel tutuklanırken, İsak Yiğit'in cenazesi yakınları tarafından teslim alınarak Mersin'e gönderildi.

Atatürke hakaret kavgasında 1 kişi hayatını kaybetmişti Türkiyenin konuştuğu olayın yeni görüntüleri ortaya çıktı

'EVİMİN ÖNÜNDE BENİ DARBETTİLER'

Mustafa Günel, ifadesinde, "Vesile Yiğit, sosyal medya üzerinden Atatürk'e hakaret ediyordu. Bu nedenle tartıştık. Sonra yakınları ile birlikte Mersin'den Zile'ye gelip, evimin önünde beni darbettiler" dedi. Adliyeye sevk edilen Mustafa Günel tutuklandı.

Atatürke hakaret kavgasında 1 kişi hayatını kaybetmişti Türkiyenin konuştuğu olayın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Öte yandan Vesile Yiğit'in olay anında sosyal medyadan yaptığı canlı yayının görüntüleri ortaya çıktı.

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#Atatürk#Tokat#Mersin

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