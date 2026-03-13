Turgutlu ilÃ§esindeki Ä°nci Ãœzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Felsefe Ã–ÄŸretmeni R.A., iddiaya gÃ¶re 10'uncu sÄ±nÄ±f Ã¶ÄŸrencilerine ders anlattÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada TÃ¼rkiye Cumhuriyeti'nin kurucu Mustafa Kemal AtatÃ¼rk'e yÃ¶nelik hakaret iÃ§erikli ifadeler kullandÄ±. AyrÄ±ca, R.A.'nÄ±n telefonlarÄ±na AtatÃ¼rk'Ã¼ karalayan iÃ§erikler gÃ¶nderdiÄŸini de ileri sÃ¼ren 11 Ã¶ÄŸrenci, durumu okul yÃ¶netimine bildirip, resmi ÅŸikayette bulundu. OlayÄ±n duyulmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan AtatÃ¼rkÃ§Ã¼ DÃ¼ÅŸÃ¼nce DerneÄŸi (ADD) Turgutlu Åžubesi de adliye Ã¶nÃ¼nde basÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ± yapÄ±p, durumu kÄ±nadÄ±klarÄ±nÄ± bildirdiler. ADD Turgutlu Åžube BaÅŸkanÄ± Orhan EratÄ±cÄ±, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal AtatÃ¼rk'e yÃ¶nelik hakaretlerin kabul edilemez olduÄŸunu ifade edip, Ã¶ÄŸrencileri sergiledikleri tutumdan dolayÄ± kutladÄ±. AvukatlarÄ± arÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla Ã¶ÄŸretmen R.A. hakkÄ±nda savcÄ±lÄ±ÄŸa suÃ§ duyurusunda bulunduklarÄ±nÄ± belirten EratÄ±cÄ±, sÃ¼recin takipÃ§isi olacaklarÄ±nÄ± da sÃ¶yledi.

RESEN SORUÅžTURMA BAÅžLATILDI

Konuya iliÅŸkin Turgutlu Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±'ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada ise "BasÄ±n ve sosyal medyada yer alan haberlerde ilÃ§emizde bulunan Ä°.Ãœ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Felsefe Ã¶ÄŸretmeni R.A.'nÄ±n ders esnasÄ±nda Ã¶ÄŸrencilerine AtatÃ¼rk'e hakaret iÃ§erikli sÃ¶ylemlerde bulunmasÄ± iddialarÄ±na yÃ¶nelik olarak yerel ve/veya ulusal basÄ±na yansÄ±yan haberler nedeniyle resen soruÅŸturma baÅŸlatÄ±lmÄ±ÅŸ olup, geliÅŸmelerden ayrÄ±ca bilgi verilecektir. SoruÅŸturma kapsamÄ±nda ifadelerin alÄ±nmasÄ±, delillerin tespiti Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n yapÄ±lmasÄ± iÃ§in gerekli talimatlar verilmiÅŸtir" denildi.

GÃ–ZALTINA ALINDI

HakkÄ±nda baÅŸlatÄ±lan soruÅŸturma kapsamÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan R.A., emniyete gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼. R.A.'nÄ±n emniyetteki iÅŸlemleri devam ediyor.

