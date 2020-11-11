Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu tarafından Beştepe’de düzenlenen törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, özetle şu mesajları verdi: “İstiklal Harbiyle topraklarını işgalden kurtaran milletimizin değerleri ve refahı başta olmak üzere tüm hayatı üzerindeki prangaları birer birer kırdık. Ülkenin imkanlarını küçük bir azınlığın hevesleri ve çıkarları yerine, topyekün milletin istek ve ihtiyaçları için seferber ettik. Ülkemizi Irak’tan Suriye’ye, Libya’dan Kıbrıs’a, Karabağ’dan Kudüs’e kadar tarihimizin ve medeniyetimizin tüm emanetlerine gerektiğinde canını ortaya koyma pahasına sahip çıkabilecek bir yere getirdik. Tıpkı İstiklal harbinin ardından olduğu gibi son 18 yılda da üzerinde en çok durduğumuz konuların başında ekonomi geliyordu. Esasen bu dönemde attığımız her adımda, uğradığımız gizli açık saldırıların bir tarafında mutlaka ekonomi vardı.

MODERN KAPİTÜLASYONLAR

Dünyada zaten yaşanmakta olan genel ekonomik sıkıntılar koronavirüs salgınıyla birlikte daha da ağırlaşırken Türkiye en az kayıpla süreci yönetmeyi başardı. Bilindiği gibi Osmanlı’nın yıkılmasında, özellikle 1838 Balta Limanı Anlaşması’nın ardından kontrolü mümkün olmayan bir hale dönüşen kapitülasyonların ve borç sarmalının büyük etkisi vardır. Gazi Mustafa Kemal’in ve cumhuriyetin ülkemize en büyük hizmetlerinden biri tüm baskılara, tehditlere, ısrarlara rağmen kapitülasyonları kaldırmak olmuştur. Şimdi biz bunu bir adım öteye taşımanın gayreti içindeyiz. Türkiye’yi faiz, kur, enflasyon prangasıyla modern kapitülasyonlara mahkum etmek isteyenlere karşı şimdi de tarihi mücadele veriyoruz. Bugüne kadar pek çok alanda ülkemizi hedefine ulaştırdığımız gibi ekonomide de dünyanın ilk 10’una girmesini başaracağız, sağlayacağız. Bunun Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e en büyük armağan olacağına inanıyorum.”

ÖZGÜR BİR ÜLKE BIRAKTINIZ



Misak-ı Milli Kulesi’nde Anıtkabir Özel Defteri’ni imzalayan Erdoğan, şunları yazdı: “Vefatının 82’nci sene-i devriyesinde İstiklal Harbimizin Başkomutanı, Cumhuriyetimizin banisi, ilk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü rahmetle anıyoruz. Milletimizin varlık yokluk mücadelesini zaferle taçlandıran, bizlere bağımsız ve özgür bir ülke bırakan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşları, milletimizce hayırla yad edilecektir. Şehitlerimizin fedakarlıkları üzerine kurulan Cumhuriyetimizi ilelebet yaşatarak, gelecek kuşaklara daha müreffeh, güçlü, itibarlı bir ülke bırakmak için çalışmaya devam edeceğiz. Ruhun şad olsun.”

MASKELİ MESAFELİ...



Atatürk’ün ebedi istirahatgahı olan Anıtkabir’deki tören, saat 08.45’te Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve devlet erkanının koronavirüs önlemleri kapsamında maskeli ve mesafeli şekilde Aslanlı Yol’dan yürüyüşüyle başladı. Anıtkabir’deki törene sınırlı sayıda asker ateş ölçümü yapılarak alındı. Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanında, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yüksek yargı organlarının başkanları, kuvvet komutanları, siyasi parti temsilcileri yer aldı. Törene, dün Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine atanan Lütfi Elvan da katıldı.

‘SAYGIYLA YÂD EDİYORUZ’



Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 82’nci yılı dolayısıyla Twitter hesabından paylaşımda bulundu. “10 Kasım” etiketi ile yaptığı paylaşımda Emine Erdoğan, “Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü vefatının 82. yılında saygıyla yâd ediyoruz” ifadelerine yer verdi.