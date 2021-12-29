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Atatürk'e benzerliğiyle ünlenen oyuncu Göksel Kaya'dan eşi hakkında suç duyurusu: 'Geber' dedi, yumruk ve tekme attı

#Göksel Kaya#Şiddet#Darp

Atatürk'e benzerliğiyle tanınan ve filmlerde rol alan Göksel Kaya (57), 4 yıl önce evlendiği Handan Sarıhan Kaya hakkında, kendisine şiddet uyguladığı iddiasıyla şikayette bulundu. Hastanede 4 gün tedavi görüp, taburcu edilen Kaya, akciğer kanseri olduktan sonra eşiyle arasının açıldığını belirterek, "Denge kaybım olduğu için çocuk bile dokunsa yere düşüyorum. Tartıştık, eşim bana vurdu ve düştüm. 'Kalkamıyorum, tut elimi' dedim 'Geber' dedi. 3 saat beni yerde bıraktı, yumruk ve tekme attı" dedi.

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Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e benzerliğiyle tanınan, çeşitli etkinlikler ile televizyon programlarına katılan ve filmlerde Atatürk’ü canlandıran Göksel Kaya, 4 yıl önce evlendiği Handan Sarıhan Kaya'nın perşembe günü kendisini Ankara'daki evlerinde darbettiğini iddia etti. Göksel Kaya, eşinden şikayetçi oldu. Kaya, kardeşi tarafından Kocaeli'nin Gebze ilçesine götürülürken, hastanede tedavi gördü. 4 gün süren tedaviden sonra taburcu edilen Kaya'nın vücudundaki darp izleri, doktor raporunda yer aldı.

'HASTALANINCA EŞİM, SANA BAKAMAM, DEDİ'

Göksel Kaya, 2 yıl önce akciğer kanseri tanısı koyulunca eşiyle arasında gerginlikler başladığını, eşinin kendisine bakmak istemediğini söyleyerek, "2 yıl önce akciğer kanseri tanısı koyuldu ve tedaviye başlandı. 2 yıl tedavim sürdü ve daha sonra yapılan tetkiklerde beyne de sıçradığı tespit edildi. Onun da tedavisine başlandı. Bu hastalık bende denge kaybına neden olurken ayakta duramaz oldum. Evde yığılıp kaldım. Eşimle paylaştığımda bana 'Bu şekilde sana bakamam. Ben çalışıyorum' dedi. Tartışmalarımız başladı" dedi.

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Oyuncu Göksel Kayadan eşi hakkında suç duyurusuOyuncu Göksel Kaya'dan eşi hakkında suç duyurusuHaberin Tüm Görselleri

'3 SAAT BENİ YERDE BIRAKTI'

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Bunun üzerine 1 ay Gebze'de kardeşinin yanında kaldığını sonra eşi arayınca tekrar Ankara'ya döndüğünü anlatan Kaya, "Eşim aradı 'Tedaviyi Ankara’da devam edelim' dedi. Ben de gittim. Keşke gitmez olaydım. Niyet farklıymış meğer. Akşam evde tartışma kavga başladı. Denge kaybım olduğu için çocuk bile dokunsa yere düşüyorum. Tartıştık, diye eşim bana vurdu ve düştüm. 'Kalkamıyorum, tut elimi' dedim 'Geber, bana ne' dedi. Yer fayans, buz gibi ve yaklaşık 3 saat boyunca çıplak beni yerde bıraktı. Üzerime birkaç yumruk ve tekme attı" diye konuştu.

'HASTALIKTAN SONRA GEÇİMSİZLİK BAŞLADI'

Yerde bulunduğu sırada eşinin tekme attığını ve başında beklediğini iddia eden Göksel Kaya, kendisini toparladığında durumu kardeşlerine aktardığını ve gelip kendisini yeniden aldıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Ben eskiden güreş yapıyordum. Kaburgam kırılmıştı. Betonda yatarken çok rahatsız etti ve öleceğimi söyledim. O da aksine kırık olan kaburgama tekme attı. Amacı beni öldürmek. Eşim telefonumu alıp parçaladı, kimseye ulaşamayayım, diye. Bunlar yaşanırken başımda oturup bekledi. Kardeşlerim polis yönlendirmişti ve eşimden şikayetçi oldum. 4 yıl önce evlenmiştik ve aramızda geçimsizlik yoktu. Hastalıktan sonra geçimsizlik başladı. Ankara’dan Gebze’ye gelirken de kılık kıyafetimi vermedi. Saatimi, şövalye gümüş yüzüğümü parmağımdan aldı. Cüzdandaki paralar, kimliğimi alıp, dımdızlak beni sokağa bıraktı. Bende şikayetçi oldum" dedi.

AVUKAT: KABUL EDİLEMEZ BİR ŞEY

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Göksel Kaya’nın avukatı Meltem Banko ise "Göksel beyin eşinden şikayetçi olduk. Darp raporu çıktı. Boşanma sürecini de hemen başlattık. Müvekkilin sağlık durumu da çok iyi değil. Eşi Göksel beyin telefonunu elinden alarak kırmış, özel kıyafetlerini ve yüzüklerini bile vermiyor. Biz bu konudaki hukuki hakkımızı sonuna kadar kullanacağız. Biz şiddetin her türlüsüne karşıyız. Kadına şiddete de erkeğe şiddete de karşıyız. Bir kanser hastasına betonun üzerinde uzun saatler boyunca sistematik şiddet uygulanmış, bu kabul edilemez bir şey."

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EŞİ İFADE VERECEK

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Göksel Kaya’nın eşi Handan Sarıhan Kaya'nın polis merkezine giderek ifade vereceği öğrenildi.

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