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Atatürk ve Anıtkabir'i Yahudilikle ilişkilendirerek paylaşım yapan müdür görevden alındı

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#Tunceli#Anıtkabir#Atatürk
Atatürk ve Anıtkabiri Yahudilikle ilişkilendirerek paylaşım yapan müdür görevden alındı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 26, 2022 19:30

Tunceli'de kurum içi Whatsapp grubunda Atatürk ve Anıtkabiri Yahudilikle ilişkilendiren paylaşım yaptığı gerekçesiyle açığa alınıp hakkında idari soruşturma yapılan Gençlik Hizmetleri Müdürü Fevzi Aytar, görevinden alındı.

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Tunceli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet yürüten Gençlik Hizmetleri Müdürü Fevzi Aytar, kurum içinde personel ile iletişimin hızlı sağlanması için oluşturulan ’Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü’ WhatsApp grubunda 20 Ağustos’ta Atatürk ve Anıtkabiri Yahudilikle ilişkilendiren bir yazıyı paylaştı. Yazının ardından Valilik idari soruşturma başlattı ve Aytar açığa alındı. İdari soruşturma sonucu Aytarın, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü görevinden alındığı belirtildi. 

Tunceli Valiliğinin talimatı ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün Feyzi Aytar hakkında Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunduğu ve Aytar hakkında adli soruşturma da başlatıldığı ifade edildi. (DHA) 

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#Tunceli#Anıtkabir#Atatürk

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