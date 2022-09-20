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Atatürk Üniversitesi'nde yangın: Çok sayıda ekip bölgede

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#Yangın#Atatürk Üniversitesi#Erzurum
Oluşturulma Tarihi: Eylül 20, 2022 14:05

Erzurum Atatürk Üniversitesi Öğrenci yemekhanesinde çıkan müdahale ediliyor. Doğalgaz ve elektriğin kesildiği yemekhanede çok sayıda itfaiye ekibinin yangını söndürmek için çalışmaları devam ediyor.

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Edinilen bilgiye göre bugün öğle saatlerinde Atatürk Üniversitesi kampüsü içerisinde bulunan merkez yemekhanenin çatısında yangın çıktı.

Atatürk Üniversitesinde yangın: Çok sayıda ekip bölgede

Rüzgarın Etkisiyle büyüyen yangına müdahale için çok sayıda itfaiye aracı olay yerine sevk edildi.

Atatürk Üniversitesinde yangın: Çok sayıda ekip bölgede

Doğalgaz ve elektriğin kesildiği yemekhanede çok sayıda itfaiye ekibinin yangını söndürmek için çalışmaları devam ediyor. Büyük panik oluşturan yangın dolayısıyla patlama riskine karşılık kampüs içerisindeki trafik akımı ise kesildi.

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Patlama riski dolayısıyla yangın yerinde büyük güvenlik önlemleri alındı.

Atatürk Üniversitesinde yangın: Çok sayıda ekip bölgede

Yemekhanede çıkan yangının dumanları ise şehir merkezini sardı.

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#Yangın#Atatürk Üniversitesi#Erzurum

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