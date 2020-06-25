Atatürk Üniversitesi 466 personel alımı yapacak! İşte, başvuru şartları

Atatürk Üniversitesi sözleşmeli personel alımı, KPSS ile gerçekleştirilecek. Lise, ön lisans ve lisans puan türlerinde yapılacak olan Atatürk Üniversitesi 466 personel alımı, sağlık alanında gerçekleşecek. Peki, Atatürk Üniversitesi 466 sağlıkçı personel alımı başvuru şartları neler olacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

Nitelik Kodu Unvanı Öğrenim KPSS Puan

Türü Kadro

Sayısı Aranan Nitelikler HM 01 Hemşire Lisans KPSS (P3) 200 Fakülte veya Yüksekokulların Hemşirelik Bölümü Mezunu Olmak HM 02 Hemşire Lise KPSS (P94) 73 Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümünden Mezun Olmak. HM 03 Hemşire Lise KPSS (P94) 2 Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümünden Mezun Olmak. Belgelendirmek Kaydıyla Üçüncü Basamak Üniversite Hastanelerinin Ortopedi ve Travmatoloji Servislerinde En Az 1 Yıl Çalışmış Olmak.(Adayların Çalıştığı Kurumdan Çalışma Belgesi ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından Sigorta Döküm Belgesi İbraz Etmeleri Gerekmektedir.)

Hemşirelik Bakım Süreci ve Uygulamaları Sertifikasına Sahip Olmak. HM 04 Hemşire Lise KPSS (P94) 1 Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümünden Mezun Olmak. Belgelendirmek Kaydıyla Üçüncü Basamak Üniversite Hastanelerinin Ortopedi ve Travmatoloji Servislerinde En Az 1 Yıl Çalışmış Olmak.(Adayların Çalıştığı Kurumdan Çalışma Belgesi ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından Sigorta Döküm Belgesi İbraz Etmeleri Gerekmektedir.)

Hemşirelik Bakım Süreci ve Uygulamaları Sertifikasına Sahip Olmak.

İşyeri Hemşireliği Sertifikasına Sahip Olmak.

İlk Yardım Sertifikasına Sahip Olmak. HM 05 Hemşire Lise KPSS (P94) 1 Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümünden Mezun Olmak. Belgelendirmek Kaydıyla Üçüncü Basamak Üniversite Hastanelerinin Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde En Az 1 Yıl Çalışmış Olmak.(Adayların Çalıştığı Kurumdan Çalışma Belgesi ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından Sigorta Döküm Belgesi İbraz Etmeleri Gerekmektedir.)

Hemşirelik Bakım Süreci ve Uygulamaları Sertifikasına Sahip Olmak

Neonatal Resusitasyon Programı(NRP) Sertifikasına Sahip Olmak HM 06 Hemşire Lise KPSS (P94) 1 Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümünden Mezun Olmak. Belgelendirmek Kaydıyla Üçüncü Basamak Üniversite Hastanelerinin Genel Cerrahi Servislerinde En Az 1 Yıl Çalışmış Olmak.(Adayların Çalıştığı Kurumdan Hizmet Belgesi ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından Sigorta Döküm Belgesi İbraz Etmeleri Gerekmektedir.)

Hemşirelik Bakım Süreci ve Uygulamaları Sertifikasına Sahip Olmak. HM 07 Hemşire Lise KPSS (P94) 1 Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümünden Mezun Olmak. Belgelendirmek Kaydıyla Üçüncü Basamak Üniversite Hastanelerinin Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Servislerinde En Az 1 Yıl Çalışmış Olmak.

Belgelendirmek Kaydıyla Üçüncü Basamak Üniversite Hastanelerinin Yanık Ünitelerinde En Az 1 Yıl Çalışmış Olmak.(Adayların Çalıştığı Kurumdan Çalışma Belgesi ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından Sigorta Döküm Belgesi İbraz Etmeleri Gerekmektedir.)

Hemşirelik Bakım Süreci ve Uygulamaları Sertifikasına Sahip Olmak HM 08 Hemşire Lise KPSS (P94) 1 Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümünden Mezun Olmak. Belgelendirmek Kaydıyla Üçüncü Basamak Üniversite Hastanelerinin Jinekoloji veya Obstetri Servislerinde En Az 1 Yıl Çalışmış Olmak.(Adayların Çalıştığı Kurumdan çalışma Belgesi ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından Sigorta Döküm Belgesi İbraz Etmeleri Gerekmektedir.)

Hemşirelik Bakım Süreci ve Uygulamaları Sertifikasına Sahip Olmak

Neonatal Resusitasyon Programı(NRP) Sertifikasına Sahip Olmak HM 09 Hemşire Lise KPSS (P94) 1 Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümünden Mezun Olmak. Belgelendirmek Kaydıyla Üçüncü Basamak Üniversite Hastanelerinin Kardiyoloji Servislerinde En Az 1 Yıl Çalışmış Olmak.(Adayların Çalıştığı Kurumdan Çalışma Belgesi ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından Sigorta Döküm Belgesi İbraz Etmeleri Gerekmektedir.)

Hemşirelik Bakım Süreci ve Uygulamaları Sertifikasına Sahip Olmak HM 10 Hemşire Lise KPSS (P94) 1 Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümünden Mezun Olmak. Belgelendirmek Kaydıyla Üçüncü Basamak Üniversite Hastanelerinin Beyin ve Sinir Cerrahisi Servislerinde En Az 1 Yıl Çalışmış Olmak.(Adayların Çalıştığı Kurumdan Çalışma Belgesi ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından Sigorta Döküm Belgesi İbraz Etmeleri Gerekmektedir.)

Hemşirelik Bakım Süreci ve Uygulamaları Sertifikasına Sahip Olmak HM 11 Hemşire Lise KPSS (P94) 1 Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümünden Mezun Olmak. Belgelendirmek Kaydıyla Üçüncü Basamak Üniversite Hastanelerinin Tüp Bebek Servislerinde En Az 1 Yıl Çalışmış Olmak.(Adayların Çalıştığı Kurumdan Çalışma Belgesi ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından Sigorta Döküm Belgesi İbraz Etmeleri Gerekmektedir.)

Hemşirelik Bakım Süreci ve Uygulamaları Sertifikasına Sahip Olmak HM 12 Hemşire Lise KPSS (P94) 1 Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümünden Mezun Olmak. Belgelendirmek Kaydıyla Üçüncü Basamak Üniversite Hastanelerinin Anestezi ve Reanimasyon Yoğun Bakım Ünitelerinde En Az 1 Yıl Çalışmış Olmak.(Adayların Çalıştığı Kurumdan Çalışma Belgesi ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından Sigorta Döküm Belgesi İbraz Etmeleri Gerekmektedir.)

Hemşirelik Bakım Süreci ve Uygulamaları Sertifikasına Sahip Olmak

İşyeri Hemşireliği Sertifikasına Sahip Olmak. EB 01 Ebe Lisans KPSS (P3) 7 Fakülte veya Yüksekokulların Ebelik Bölümü Mezunu Olmak ST 01 Sağlık Teknikeri

(Tıbbi Görüntüleme Tek.) Önlisans KPSS (P93) 21 Yükseköğretim Kurumlarının Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı Mezunu Olmak ST 02 Sağlık Teknikeri

(Tıbbi Sekreter) Önlisans KPSS (P93) 20 Yükseköğretim Kurumlarının Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı Mezunu Olmak ST 03 Sağlık Teknikeri (Tıbbi Laboratuvar

Tek.) Önlisans KPSS (P93) 10 Yükseköğretim Kurumlarının Tıbbi Laboratuvar Teknikleri veya Laboratuvar Teknolojisi Programlarının Herhangi Birinden Olmak ST 04 Sağlık Teknikeri (Anestezi

Teknikeri) Önlisans KPSS (P93) 8 Yükseköğretim Kurumlarının Anestezi Programı Mezunu Olmak ST 05 Sağlık Teknikeri

(Diyaliz Teknikeri) Önlisans KPSS (P93) 8 Yükseköğretim Kurumlarının Diyaliz Programı Mezunu Olmak ST 06 Sağlık Teknikeri

(Yaşlı Bakım Teknikeri) Önlisans KPSS (P93) 6 Yükseköğretim Kurumlarının Yaşlı Bakımı Programı Mezunu Olmak ST 07 Sağlık Teknikeri (Eczacı Teknikeri) Önlisans KPSS (P93) 6 Yükseköğretim Kurumlarının Eczane Hizmetleri Programı Mezunu Olmak ST 08 Sağlık Teknikeri

(İlk ve Acil Yardım Tek.) Önlisans KPSS (P93) 7 Yükseköğretim Kurumlarının İlk ve Acil Yardım Programı Mezunu Olmak ST 09 Sağlık Teknikeri (Patoloji Lab. Tek.) Önlisans KPSS (P93) 5 Yükseköğretim Kurumlarının Patoloji Laboratuvar Teknikleri Programı Mezunu Olmak ST 10 Sağlık Teknikeri (Ortopedik Protez

ve Ortez Teknikeri) Önlisans KPSS (P93) 5 Yükseköğretim Kurumlarının Ortopedik Protez ve Ortez Programı Mezunu Olmak ST 11 Sağlık Teknikeri (Ameliyathane Hiz.

Tek.) Önlisans KPSS (P93) 4 Yükseköğretim Kurumlarının Ameliyathane Hizmetleri Programı Mezunu Olmak ST 12 Sağlık Teknikeri (Anestezi Teknikeri) Önlisans KPSS (P93) 1 Yükseköğretim Kurumlarının Anestezi Programı Mezunu Olmak Belgelendirmek Kaydıyla Üçüncü Basamak Üniversite Hastanelerinde Kalp ve Damar Cerrahisi İle Organ Nakli Ameliyatları Uygulamalarında En Az 1 Yıl Çalışmış Olmak.(Adayların Çalıştığı Kurumdan Çalışma Belgesi ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından Sigorta Döküm Belgesi İbraz Etmeleri Gerekmektedir.)

Zor Hava Yolu Entübasyon Sertifikasına Sahip Olmak ST 13 Sağlık Teknikeri (Anestezi Teknikeri) Önlisans KPSS (P93) 1 Yükseköğretim Kurumlarının Anestezi Programı Mezunu Olmak Belgelendirmek Kaydıyla Üçüncü Basamak Üniversite Hastanelerinde En Az 1 Yıl Çalışmış Olmak.(Adayların Çalıştığı Kurumdan Çalışma Belgesi ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından Sigorta Döküm Belgesi İbraz Etmeleri Gerekmektedir.) ST 14 Sağlık Teknikeri (İlk ve Acil Yardım Tek.) Önlisans KPSS (P93) 1 Yükseköğretim Kurumlarının İlk ve Acil Yardım Programı Mezunu Olmak

Belgelendirmek Kaydıyla Üçüncü Basamak Üniversite Hastanelerinin Genel Cerrahi Servislerinde En Az 1 Yıl Çalışmış Olmak.(Adayların Çalıştığı Kurumdan Çalışma Belgesi ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından Sigorta Döküm Belgesi İbraz Etmeleri Gerekmektedir.) ST 15 Sağlık Teknikeri (İlk ve Acil Yardım Tek.) Önlisans KPSS (P93) 1 Yükseköğretim Kurumlarının İlk ve Acil Yardım Programı Mezunu Olmak

Belgelendirmek Kaydıyla Üçüncü Basamak Üniversite Hastanelerinin Kardiyoloji Yoğun Bakım Ünitelerinde En Az 1 Yıl Çalışmış Olmak.(Adayların Çalıştığı Kurumdan Çalışma Belgesi ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından Sigorta Döküm Belgesi İbraz Etmeleri Gerekmektedir.) ST 16 Sağlık Teknikeri (Fizyoterapi Teknikeri) Önlisans KPSS (P93) 1 Yükseköğretim Kurumlarının Fizyoterapi Programı Mezunu Olmak Belgelendirmek Kaydıyla Üçüncü Basamak Üniversite Hastanelerinde En Az 2 Yıl Çalışmış Olmak.(Adayların Çalıştığı Kurumdan Çalışma Belgesi ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından Sigorta Döküm Belgesi İbraz Etmeleri Gerekmektedir.) EC 01 Eczacı* Lisans 5 Eczacılık Fakültesi Mezunu Olmak FTR 01 Fizyoterapist Lisans KPSS (P3) 5 Fakülte veya Yüksekokulların Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü Mezunu Olmak PSK 01 Psikolog Lisans KPSS (P3) 3 Fakültelerin Psikoloji Bölümü Mezun Olmak DYS 01 Diyetisyen Lisans KPSS (P3) 2 Fakülte veya Yüksekokulların Beslenme ve Diyetetik Bölümü Mezun Olmak BY 01 Biyolog Lisans KPSS (P3) 2 Fen veya Fen Edebiyat Fakültelerinin Biyoloji Bölümü Mezun Olmak LBR 01 Laborant Önlisans KPSS (P93) 4 Yükseköğretim Kurumlarının Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Veya Laboratuvar Teknolojisi Programlarının Herhangi Birinden Olmak RT 01 Röntgen Teknisyeni Lise KPSS (P94) 4 Sağlık Meslek Liselerinin Röntgen Teknisyenliği Bölümü Mezun Olmak DSP 01 Diğer Sağlık Personeli

(İlk ve Acil Yar.

Teknisyeni) Lise KPSS (P94) 10 Sağlık Meslek Liselerinin Acil Sağlık Hizmetleri veya Acil Tıp Teknisyenliği Bölümlerinin Herhangi Birinden Mezun Olmak DSP 02 Diğer Sağlık Personeli (Laboratuvar

Teknisyeni) Lise KPSS (P94) 6 Sağlık Meslek Liselerinin Laboratuvar Hizmetleri veya Tıbbi Laboratuvar Bölümünden Mezun Olmak DSP 03 Diğer Sağlık Personeli (Anestezi

Teknisyeni) Lise KPSS (P94) 6 Sağlık Meslek Liselerinin Anestezi veya Anestezi ve Reanimasyon Bölümünden Mezun Olmak DSP 04 Diğer Sağlık Personeli (Biyomedikal Cihaz

Teknikeri) Önlisans KPSS (P93) 6 Yükseköğretim Kurumlarının Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Programı Mezunu Olmak DSP 05 Diğer Sağlık Personeli (Perfüzyon

Teknikeri) Önlisans KPSS (P93) 5 Yükseköğretim Kurumlarının Perfüzyon Teknikleri Programı Mezunu Olmak DSP 06 Diğer Sağlık Personeli (EEG-EMG

Teknikeri) Önlisans KPSS (P93) 4 Yükseköğretim Kurumlarının Elektronörofizloji Programı Mezunu Olmak DSP 07 Diğer Sağlık

Personeli (Kimyager) Lisans KPSS (P3) 2 Fakültelerin Kimya Bölümü Mezunu Olmak DSP 08 Diğer Sağlık

Personeli (Optisyen) Önlisans KPSS (P93) 3 Yükseköğretim Kurumlarının Optisyenlik Programı Mezunu Olmak DSP 09 Diğer Sağlık Personeli (Odyolog) Önlisans KPSS (P93) 3 Yükseköğretim Kurumlarının Odyometri Programı Mezunu Olmak TOPLAM 466

* Eczacı pozisyonuna başvuracak adaylarda Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca KPSS puan şartı aranmamaktadır. Aday sayısının pozisyon sayısından fazla olması durumunda bu pozisyon için sözlü sınav yapılacak olup, ayrıca duyuru yapılacaktır.



GENEL ŞARTLAR

1 - Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar aranır.

a-) Türk Vatandaşı olmak,

b-) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c-) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

d-) Erkek adayların muvazzaf askerlik çağına gelmemiş, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, muaf, erteletmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak,

e-) 657 sayılı Kanunun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

2 - Eczacı pozisyonuna müracaat eden adayların 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun'un 2. 3 ve 4'üncü maddelerinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

3 - Ortaöğretim mezunları için 2018 KPSS (P94) puanı, Önlisans mezunları için 2018 KPSS (P93) puanı, Lisan mezunları için 2018 KPSS (P3) puanı değerlendirilecektir.

4 - Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar.

5 - Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 41. maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kumlu Karan ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmü gereğince halen kamu kurumunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 (b) maddesine göre sözleşmeli personel olarak çalışanlar Üniversitemiz ilanına aynı unvanda başvuru yapamaz Ancak ilgili mevzuat gereğince usule uygun olarak istifa edip 1 (bir) yıllık süre şartına tabi tutulmadan istihdam edilebilecek olanlar bu durumu belgelendirmek koşulu ile ilana başvuru yapabileceklerdir. Aksi takdirde bu maddeye aykırı dununu tespit edilenlerin atamaları yapılmayacaktır. (Sözleşme imzalama aşamasında ilgili belgenin ibrazı istenecektir)

6 - Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

7 - Tüm pozisyonlar için haftalık çalışma süresi 40 saati aşmayacak şekilde ilgili birimin yönetimi tarafından belirlenecek saatlerde görev yapma (gece dahil) şartını kabul etmek.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

Başvurular, ilanın Resmî Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içinde Üniversitemizin https://hastaneilan.atauni.edu.tr adresinden online olarak yapılacaktır. (Başvuru son günü saat 23.59’a kadar). Şahsen ve posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Adaylar sistemden istenilen bilgi ve belgelerini yüklediğinde başvuru tamamlanarak başvuru aday numarası oluşacaktır. Başvuru süresince güncelleme yapılabilecek olup eksik veya yanlış bildirimlerde sorumluluk adaya ait olacaktır. Süresinde yapılamayan başvurular dikkate alınmayacaktır.



Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak olup, yerleştirme işlemi yapılmış olsa dahi iptal edilecek, kurumumuzca kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek olup birden fazla pozisyona başvuru yapılamayacaktır. (Birden fazla pozisyona başvuru yapan adayların her iki başvurusunda geçersiz sayılacaktır.)

ONLİNE BAŞVURUDA SİSTEME EKLENMESİ GEREKEN BELGELER

1 - KPSS Sınav Sonuç Belgesi

2 - Mezuniyet Belgesi (diploma ön ve arka yüzü veya karekodlu e-devlet kapısı çıktısı)

3 - Askerlik Durum Belgesi

4 - Adli Sicil Durum Belgesi (e-devlet kapısından oluşturulmuş belge)

5 - Başvurulan unvanda isteniyor ise iş tecrübesini gösterir onaylı belge veya sertifika

6 - SGK Hizmet Dökümü (İş tecrübesi istenilen pozisyonlarda barkodlu e-devlet kapısı çıktısı)

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI

KPSS puan sıralamasına göre (KPSS puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, mezuniyet tarihlerinin de eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınacaktır.) yerleştirilmeye hak kazanan adayların isimleri başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 15 (onbeş) iş günü içerisinde //www.atauni.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Yerleştirilecek sözleşmeli personel pozisyonunun 2 (iki) katı kadar yedek belirlenecektir. Asıl kazananlardan başvuru olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırası ile yerleştirme yapılacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.



Belirtilen sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleşmeye hak kazanan adayların sınav sonucunun //www.atauni.edu.tr internet adresinden ilanından itibaren 15 (onbeş) gün içinde gerekli belgeleri tamamlamak suretiyle Rektörlüğümüz Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezine (Araştırma hastanesi) şahsen veya posta yoluyla teslim etmeleri gerekmektedir. Belgelerini süresi içerisinde teslim etmeyenler bu haklarından vazgeçmiş sayılırlar.



Belgelerin teslimini müteakip yerleştirme işlemi yapılacaktır. Sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirildiğinin adaylara tebliğinden itibaren 657 sayılı Kanunun 62'nci maddesinde belirtilen süreler içerisinde aday görevine başlamak zorundadır.