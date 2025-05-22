Görenler kayıtsız kalmadı: Vatandaşın Atatürk hassasiyeti kameraya böyle yansıdı

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Şarköy Belediyesince 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında sosyal deney gerçekleştirildi.

Bu kapsamda ilçenin farklı noktalarına yatay şekilde bırakılan Atatürk portrelerini fark eden vatandaşlar, portreleri düzelterek Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'e duydukları sevgiyi gösterdi.

Kamerayla uzaktan kayda alınan bu anlar ise belediyenin sosyal medya hesaplarından yayınlandı.

Şarköy Belediye Başkanı Alpay Var, yaptığı açıklamada, vatandaşların gösterdiği duyarlılığın gurur verici olduğunu belirtti.