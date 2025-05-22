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Görenler kayıtsız kalmadı: Vatandaşın Atatürk hassasiyeti kameraya böyle yansıdı

Güncelleme Tarihi:

#Atatürk#Şarköy#Tekirdağ
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 22, 2025 17:45

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde, sosyal deney kapsamında yatay şekilde bırakılan Atatürk portrelerini fark eden vatandaşların hassasiyeti kameraya yansıdı.

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Şarköy Belediyesince 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında sosyal deney gerçekleştirildi.

Bu kapsamda ilçenin farklı noktalarına yatay şekilde bırakılan Atatürk portrelerini fark eden vatandaşlar, portreleri düzelterek Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'e duydukları sevgiyi gösterdi.

Görenler kayıtsız kalmadı: Vatandaşın Atatürk hassasiyeti kameraya böyle yansıdı

Kamerayla uzaktan kayda alınan bu anlar ise belediyenin sosyal medya hesaplarından yayınlandı.

Şarköy Belediye Başkanı Alpay Var, yaptığı açıklamada, vatandaşların gösterdiği duyarlılığın gurur verici olduğunu belirtti.

Görenler kayıtsız kalmadı: Vatandaşın Atatürk hassasiyeti kameraya böyle yansıdı

Görenler kayıtsız kalmadı: Vatandaşın Atatürk hassasiyeti kameraya böyle yansıdı

 

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#Atatürk#Şarköy#Tekirdağ

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