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Atatürk Kültür Merkezi'nde 19 Mayıs coşkusu

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#İSTANBUL#AKM#19 MAYIS
Atatürk Kültür Merkezinde 19 Mayıs coşkusu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 19, 2023 13:19

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Atatürk Kültür Merkezi'nde kutlama programı yapıldı. Törende konuşan İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu, "19 Mayıs 104 yıldan beri yanan ve ilelebet sönmeyecek olan bağımsızlık ateşidir. 19 Mayıs gençliğimizin omuzlarında yükselen şanlı bir sancaktır" dedi.

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İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) yapılan kutlama programına İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Programda konuşan İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu, "Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarının Samsun'da tutuşturduğu kurtuluş meşalesinin ve milli mücadelemizin 104'üncü yılına ulaşmış olmanın gurur ve mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. 19 Mayıs 104 yıldan beri yanan ve ilelebet sönmeyecek olan bağımsızlık ateşidir. 19 Mayıs gençliğimizin omuzlarında yükselen şanlı bir sancaktır. 19 Mayıs çelik zırhlı duvarlara, tanklara, toplara karşı iman dolu göğsünü siper eden her türlü imkansızlığa karşın onurla mücadele eden Seyit Onbaşıların, Nene Hatunların, Sütçü İmamların, ilk kurşunu atan Hasan Tahsinlerin azim, kararlılık ve mücadele ruhudur" dedi.

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Atatürk Kültür Merkezinde 19 Mayıs coşkusu

ÖĞRENCİLER GÖSTERİLERİNİ SUNDU

Yapılan konuşmanın ardından İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü korosu mini bir konser verdi. Daha sonra çeşitli okullardan seçilen öğrenciler Halkoyunları, Taekwondo Pumse ve Jimnastik gösterisi yaptı. Tören, tüm sporcuların sahneye çıkmasıyla sona erdi.

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#İSTANBUL#AKM#19 MAYIS

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