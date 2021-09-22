Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu sürekli işçi ve personel alımı yapacak! İşte ilanın detayları

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Buna göre Kültür ve Turizm Bakanlığı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ve bünyesinde yer alan Türk Tarih Kurumunda istihdam edilmek üzere Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığı ile temizlik ve güvenlik görevlisi meslek kolları için 9 sürekli işçi alımı yapılacak.

İlan için adaylar 29 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında esube.iskur.gov.tr internet adresinden "İş Arayan" linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilecek. Ayrıca hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de başvurular yapılabilecek.