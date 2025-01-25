Atatürk heykeline çirkin saldırı... Hadsiz yakalandı

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Olay sırasında çevrede bulunan vatandaşlar saldırgana tepki gösterirken, bir kişi otomobilinden inerek müdahalede bulundu. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışmalarda, elindeki ingiliz anahtarıyla büste zarar verdiği tespit edilen Suriye vatandaşı olduğu iddia edilen M.H.N. isimli şüpheli, olay yerinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli hakkındaki soruşturma sürüyor.

20-25 DARBE TESPİT EDİLDİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Miras ekipleri tarafından heykel üzerinde yapılan incelemede 20-25 darbe olduğu tespit edildi. Olay yeri inceleme ekipleri ile koordineli çalışan İBB Miras ekipleri, hasarın boyutunu belirlemek ve gerekli konservasyon (muhafaza etme) çalışmalarını başlatmak üzere sahada inceleme başlattı.