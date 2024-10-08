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Atatürk heykeline balyozla saldÄ±ran ÅŸahsÄ± vatandaÅŸlar hastanelik etti

GÃ¼ncelleme Tarihi:

#Atatürk Heykeli#SaldÄ±rÄ±#Darp
OluÅŸturulma Tarihi: Ekim 08, 2024 13:27

BalÄ±kesir'in AyvalÄ±k ilÃ§esindeki Cumhuriyet MeydanÄ±'nda bulunan AtatÃ¼rk heykeline balyozlu saldÄ±rÄ± yapÄ±ldÄ±. Ã‡evredekilerin engel olmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±p darbettiÄŸi M.Ã‡., polis ekipleri tarafÄ±ndan kurtarÄ±ldÄ±. GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan M.Ã‡.'nin psikolojik tedavi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ Ã¶ÄŸrenildi.

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Cumhuriyet MeydanÄ±'na, saat 11.30 sÄ±ralarÄ±nda gelen M.Ã‡., elindeki balyozla AtatÃ¼rk heykelinin kaidesine tÄ±rmandÄ±. ÅžÃ¼pheli, balyozla AtatÃ¼rk heykeline vurmaya baÅŸladÄ±.

AtatÃ¼rk heykeline balyozla saldÄ±ran ÅŸahsÄ± vatandaÅŸlar hastanelik etti

Heykelin bacak kÄ±smÄ±nda hasar meydana gelirken, Ã§evredekiler durumu polise bildirdi. ArdÄ±ndan Ã§evredekiler, elindeki balyozu alÄ±p M.Ã‡.'ye engel olmak istedi. Bu sÄ±rada kalabalÄ±ktan bazÄ± kiÅŸiler, tekme ve yumruk atÄ±p M.Ã‡.'yi darbetti.

AtatÃ¼rk heykeline balyozla saldÄ±ran ÅŸahsÄ± vatandaÅŸlar hastanelik etti

Bu sÄ±rada bÃ¶lgeye gelen polis ekipleri, M.Ã‡.'yi kalabalÄ±ÄŸÄ±n elinden kurtardÄ±. M.Ã‡., tedavisi iÃ§in AyvalÄ±k Devlet Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Tedavisinin ardÄ±ndan Ä°lÃ§e Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ne gÃ¶tÃ¼rÃ¼len saldÄ±rganÄ±n iÅŸlemlerini sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi.

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AtatÃ¼rk heykeline balyozla saldÄ±ran ÅŸahsÄ± vatandaÅŸlar hastanelik etti

Ã–te yandan, M.Ã‡.'nin 6 yÄ±ldÄ±r psikolojik sorunlarÄ± olduÄŸu, bu nedenle AyvalÄ±k Devlet Hastanesi ve Manisa Ruh SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve HastalÄ±klarÄ± Hastanesi'nde tedavi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ Ã¶ÄŸrenildi.Â

AtatÃ¼rk heykeline balyozla saldÄ±ran ÅŸahsÄ± vatandaÅŸlar hastanelik etti


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#Atatürk Heykeli#SaldÄ±rÄ±#Darp

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