Atatürk, hayata gözlerini yumduğu Dolmabahçe Sarayı'ndaki odasında törenle anıldı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Bulgaristanda ilk kez... Türk cumhurbaşkanı adayı Türkiyeden oy bekliyorBulgaristan'da ilk kez... Türk cumhurbaşkanı adayı Türkiye'den oy bekliyor#Mustafa Karadayı
Hayat durdu 83 yıldır milletin kalbinde...Hayat durdu! 83 yıldır milletin kalbinde...#Mustafa Kemal Atatürk
Galatasaraydan ayrıldı ve teknik direktör oldu Resmi açıklama...Galatasaray'dan ayrıldı ve teknik direktör oldu! Resmi açıklama...#Ceyhun Müderrisoğlu
Atatürk’ü saygıyla anıyoruz... Erdoğan: Milletimizin birliğine kastedilmesine asla izin vermeyeceğizAtatürk’ü saygıyla anıyoruz... Erdoğan: Milletimizin birliğine kastedilmesine asla izin vermeyeceğiz#10 Kasım
Atatürkün vedası: Ulu Önderin gençliğe son mesajıAtatürk'ün vedası: Ulu Önder'in gençliğe son mesajı#Mustafa Kemal Atatürk
Ortalığı karıştıran sözler... Talimatı Putin verdiOrtalığı karıştıran sözler... Talimatı Putin verdi#Rusya
ABDde büyük kriz Fiyat artışı, tedarik sıkıntısı... Artık talebi karşılayamıyorlarABD'de büyük kriz! Fiyat artışı, tedarik sıkıntısı... Artık talebi karşılayamıyorlar#Koronavirüs
Koronayı hayatımızdan silecek... Umudun yeni adı: DH1047Koronayı hayatımızdan silecek... Umudun yeni adı: DH1047 #Koronavirüs
Meral Akşener’den Lütfü Türkkan’a destekMeral Akşener’den Lütfü Türkkan’a destek#Lütfü Türkkan
Bezos, Muskı yıkamadı 50 milyar dolar kaybetti.. İşte hakkındaki iddialarBezos, Musk'ı yıkamadı! 50 milyar dolar kaybetti.. İşte hakkındaki iddialar#Elon Musk
Ev alacaklar dikkat Kredide önemli kural değişiyorEv alacaklar dikkat! Kredide önemli kural değişiyor#Müteahhit
Dünya var oldukça izindeyiz Atam'Dünya var oldukça izindeyiz Atam'#10 Kasım
Osmanlı sözleri pahalıya patladı... Macron pişman olduOsmanlı sözleri pahalıya patladı... Macron pişman oldu!#Macron
Müsrif kraliçenin elmasları 8 milyon dolara satıldı'Müsrif' kraliçenin elmasları 8 milyon dolara satıldı#Marie Antoinette
Önemli sene detayı... Kıdem tazminatı alabilirsiniz: Tüm çalışanları ilgilendiriyorÖnemli sene detayı... Kıdem tazminatı alabilirsiniz: Tüm çalışanları ilgilendiriyor#Emeklilik
HABERLERGündem Haberleri

Atatürk, hayata gözlerini yumduğu Dolmabahçe Sarayı'ndaki odasında törenle anıldı

#10 Kasım#Atatürk#Dolmabahçe Sarayı
Atatürk, hayata gözlerini yumduğu Dolmabahçe Sarayındaki odasında törenle anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, 83 yıl önce ebediyete intikal ettiği Dolmabahçe Sarayı'ndaki odasında törenle anıldı. Saray önünde erken saatlerden itibaren uzun kuyruklar oluşturanlar, Atatürk'ün yatağına beyaz ve kırmızı karanfiller bıraktı. Her yaştan insanın akın ettiği sarayda sirenlerin çaldığı sırada göz yaşlarını tutamayanlar oldu.

Haberin Devamı

Sarayın Harem bölümündeki 71 numaralı odada düzenlenen anma töreni, Cumhurbaşkanlığı çelenginin sunulmasının ardından, İstanbul Vali Yardımcısı Özlem Bozkurt Gevrek, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanvekili Hüseyin Aksu, Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar İdaresi Başkanı Yasin Yıldız, Türk Silahlı Kuvvetlerini temsilen Tank Albay Mahmut Sert, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Atatürk Kültür Dayanışma Eğitim Vakfı (AKDEV) Genel Başkanı Gül Karayaldız'ın kurumları adına çelenk ve buketlerini, Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu yatağın üzerine bırakmalarıyla başladı.

Atatürk, hayata gözlerini yumduğu Dolmabahçe Sarayındaki odasında törenle anıldı

Büyük Önder Atatürk'ün ebediyete intikal ettiği saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Mustafa Kemal Atatürk'ün 10 Kasım 1938'de yaşamını yitirdiği Türk bayrağı örtülü yatağının iki yanında iki polis memuru saygı nöbeti tuttu.

Atatürk, hayata gözlerini yumduğu Dolmabahçe Sarayındaki odasında törenle anıldı

Haberin Devamı

VATANDAŞLARDAN YOĞUN İLGİ

Saat 07.30 itibarıyla vatandaşların ziyaretine açılan oda, törenin ardından tekrar ziyaret edilmeye başlandı.

Tören saatine yaklaşırken, 7'den 70'e her yaştan vatandaş saray önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Beşiktaş Belediyesi çalışanlarının da bulunduğu kortej Dolmabahçe Sarayı'na yürüdü.

Bazı vatandaşlar Atatürk'ün yatağı ile çevresine çiçeklerini, bazı gençler ve çocuklar da Büyük Önder'e özlemlerini içeren notlarını ve bayrak bıraktı.

Atatürk, hayata gözlerini yumduğu Dolmabahçe Sarayındaki odasında törenle anıldı

Kimi vatandaşlar Atatürk'ün yatağının önünde dua okurken, kimileri de fotoğraf ve video çekti. Ziyaret sırasında bazı vatandaşlar gözyaşlarını tutamadı.

İçerideki tören, dışarıya ve sarayın içine kurulan ekranlardan da yansıtıldı.

İşte Fotoğrafları

Gözyaşlarıyla anıldıGözyaşlarıyla anıldıHaberin Tüm Görselleri

Törene Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül de katılarak törenin ardından dua etti.

Her yaştan vatandaşın geldiği Dolmabahçe Sarayı’nda 4 yaşındaki Hazal Sağ'ın, "Onu çok özledim" sözleri ise dikkat çekti.

Atatürk, hayata gözlerini yumduğu Dolmabahçe Sarayındaki odasında törenle anıldı

Kızıyla birlikte Dolmabahçe Sarayı’na gelen Ayşegül Sağ, "Kızım çok istiyordu buraya gelmeyi. Bugün özellikle getirdim. Çok üzgünüz, keşke şu an yaşasaydı" diye konuştu. 4 yaşındaki kızı Hazal Sağ ise, "Keşke Atatürk yaşasaydı, onu çok özledim" dedi.

Atatürk, hayata gözlerini yumduğu Dolmabahçe Sarayındaki odasında törenle anıldı

Haberin Devamı

İzmir’den gelen Tansu Taşcıoğlu, "Aslında bu tarif edebileceğim bir duygu değil. Hiç görmediğimiz birisine bu kadar aşık olmak, sevmek çok güzel. Ben İzmir’den geliyorum bunun için" diye konuştu. Eskişehir’den gelen Sevim Gür , "72 yaşındayım, daha ilkokula başlamadan sevgisini babamdan aldım, okulda da gördüm. Onun değeri bambaşka" şeklinde konuştu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#10 Kasım#Atatürk#Dolmabahçe Sarayı

BAKMADAN GEÇME!

Atatürkün vedası... İşte Ulu Önderin son mesajı

Atatürk'ün vedası... İşte Ulu Önder'in son mesajı

#Mustafa Kemal Atatürk
Turizm cenneti nasıl kan gölüne döndü

Turizm cenneti nasıl kan gölüne döndü?

#Organize Suç
Tüm çalışanları ilgilendiriyor Önemli sene detayı... Kıdem tazminatı alabilirsiniz

Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Önemli sene detayı... Kıdem tazminatı alabilirsiniz

#Emeklilik