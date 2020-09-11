Atatürk Havalimanı’nı kana bulamışlardı... Çatayev’in yardımcısı böyle yakalandı

Atatürk Havalimanı’nı kana bulayan DEAŞ hücresinin sözde komutanı Ahmet Çatayev saldırının ardından Gürcistan’a kaçtı. Gürcistan polisi 21 Kasım 2017’de başkent Tiflis’te operasyon düzenledi. Çatayev ve beraberindekiler polise direndi. Tam 22 saat sonunda Çatayev ve iki adamı ölü ele geçirildi. Operasyonda 5 Gürcü ve bir Rus vatandaşı da gözaltına alındı. Gürcistan polisi Çatayev’den ele geçirilen dijital belgelerde örgütle ilgili çok önemli kayıtlara ulaştı. Çatayev’in Gürcistan ve Türkiye’de diplomatik temsilcilere terör saldırısı yapma hazırlığında olduğunu açıklandı.

GÜRCİSTAN’DAN KAÇTILAR

Yapılan tespitlere göre terör örgütü üyeleri bu gelişme üzerine sahte belgelerle Gürcistan’ı terk etti. Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU), DEAŞ’lı bir grubun 2018 yılında Ukrayna’ya giriş yaptığını ve Kiev bölgesinde yapılanma aşamasında olduğunu belirledi. Ukrayna polisi dün DEAŞ hücresini çökertmek için operasyon yaptı. Çatayev’in yardımcısı olduğu tespit edilen ve kırmızı bültenle aranan bir kişi gözaltına alındı. Ukraynalı yetkililer, yakalanan kişinin yurtdışındaki örgüt hücrelerini kontrol ettiğini açıkladı. Ayrıca yakalanan teröristin iade sürecinin başladığı duyuruldu.