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İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA)
Haber Giriş: 14.04.2020 - 10:26,Son Güncelleme:

Atatürk Havalimanı'ndaki salgın hastanesinin yapım çalışmaları devam ediyor

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Atatürk Havalimanı'ndaki salgın hastanesinin yapım çalışmaları devam ediyor
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Atatürk Havalimanı'nda yapımına başlanılan bin yataklı salgın hastanesinin inşaatına devam ediliyor. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İstanbul'da biri Atatürk Havalimanı, diğeri de Sancaktepe'de olmak üzere bin yataklı iki salgın hastanesinin inşa edileceğini açıklamasının ardından iki bölgede de çalışmalar devam ediyor.

Atatürk Havalimanı içerisinde yapımına başlanan ve 45 günde tamamlanması beklenen hastane inşaatında zemin çalışmalarına devam ediyor. Hastane inşaatında çok sayıda hafriyat kamyonu havalimanına giriş yaparken, bir yandan da zemine asfalt döküldüğü görüldü.

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