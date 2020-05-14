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Serdar ALTINTEPE / İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 14.05.2020 - 10:44,Son Güncelleme:

Atatürk Havalimanı'nda yapılan salgın hastanesindeki son durum

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Atatürk Havalimanı'nda yapılan salgın hastanesindeki son durum
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Atatürk Havalimanı içinde inşa edilen bin yataklı salgın hastanesinde sona yaklaşıldı. Bazı bölümleri tamamlanan salgın hastanesindeki son durum havadan fotoğraflandı.

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın incelemelerde bulunduğu Atatürk Havalimanı'ndaki salgın hastanesi inşaatı tüm hızıyla devam ediyor. Koronavirüs ile mücadele kapsamında yapımına başlanan salgın hastanesi inşaatındaki son durum havadan görüntülendi. İnşaat alanında çok sayıda iş makinesi ve işçi gün 7 gün 24 saat esasına göre aralıksız bir şekilde çalışıyor. 8 Nisan'da yapımına başlanan hastanenin 45 günde bitirilmesi planlanıyor.

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