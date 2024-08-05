Atatürk Havalimanı'nda pilottan kuş alarmı

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Hava trafiğinin olumsuz etkilenmemesi ve uçuş güvenliğinin tehlikeye girmemesi için kuş sürüleriyle ilgili Atatürk Havalimanı'ndaki çalışmalar sürüyor. Pilotlar hava trafik kontrolörlerini bilgilendirirken, apron görevlileri ise kuş sürelerini pistten uzaklaştırıyor. Dün akşam saatlerinde özel jet pilotu, Atatürk Havalimanı'na iniş yaptığı sırada kuş sürüleri fark etti. Bunun üzerine uçağın pilotu, Atatürk Havalimanı Hava Trafik Kontrol Merkeziyle irtibata geçerek durumu bildirdi. O anlar telsiz konuşmalarına yansıdı.

Pilot: Biliyorum yoruldunuz ama, biz de rapor etmekten yorulduk. Kuş sürüsü içinden indik yine.

Kule: Efendim, sizden 5 dakika önce uçak kalktı pisten. Kontroller devam ederken kuşlar yeniden konuyor; ama ben yine rapor edeceğim tekrardan, teşekkürler bir sıkıntı var mı uçakta ?

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Pilot: İnince kontrol edeceğim zannetmiyorum.

Kule: Anlaşıldı efendim beni bilgilendirirseniz sevinirim.

Pilot: İndikten sonra oldu yavaşlarken oldu

Kule: Anladım efendim, gerçekten elimizden geleni yapıyoruz ama kuş aracının arkasından tekrar konuyor.

Pilot: Yok yok, sıkıntı yok sadece bilgi veriyorum.