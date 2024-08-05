×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Atatürk Havalimanı'nda pilottan kuş alarmı

Güncelleme Tarihi:

#Atatürk Havalimanı#İstanbul#Uçak
Atatürk Havalimanında pilottan kuş alarmı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 05, 2024 12:59

İstanbul'da Atatürk Havalimanı'na iniş yapan özel jet pilotu kuş sürüsü fark etti. Hava trafik kontrolörlerine konuyla ilgili bilgi veren pilotla kule arasındaki konuşmalar ses kayıtlarına yansıdı.

Haberin Devamı

Hava trafiğinin olumsuz etkilenmemesi ve uçuş güvenliğinin tehlikeye girmemesi için kuş sürüleriyle ilgili Atatürk Havalimanı'ndaki çalışmalar sürüyor. Pilotlar hava trafik kontrolörlerini bilgilendirirken, apron görevlileri ise kuş sürelerini pistten uzaklaştırıyor. Dün akşam saatlerinde özel jet pilotu, Atatürk Havalimanı'na iniş yaptığı sırada kuş sürüleri fark etti. Bunun üzerine uçağın pilotu, Atatürk Havalimanı Hava Trafik Kontrol Merkeziyle irtibata geçerek durumu bildirdi. O anlar telsiz konuşmalarına yansıdı.

Pilot: Biliyorum yoruldunuz ama, biz de rapor etmekten yorulduk. Kuş sürüsü içinden indik yine.

Kule: Efendim, sizden 5 dakika önce uçak kalktı pisten. Kontroller devam ederken kuşlar yeniden konuyor; ama ben yine rapor edeceğim tekrardan, teşekkürler bir sıkıntı var mı uçakta ?

Haberin Devamı

Pilot: İnince kontrol edeceğim zannetmiyorum.

Kule: Anlaşıldı efendim beni bilgilendirirseniz sevinirim.

Pilot: İndikten sonra oldu yavaşlarken oldu

Kule: Anladım efendim, gerçekten elimizden geleni yapıyoruz ama kuş aracının arkasından tekrar konuyor.

Pilot: Yok yok, sıkıntı yok sadece bilgi veriyorum.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Atatürk Havalimanı#İstanbul#Uçak

BAKMADAN GEÇME!