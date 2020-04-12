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Serdar ALTINTEPE / İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 12.04.2020 - 14:49,Son Güncelleme:

Atatürk Havalimanı'na yapılan hastanenin inşaat çalışmalarındaki son durum

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Atatürk Havalimanı'na yapılan hastanenin inşaat çalışmalarındaki son durum
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Corona Virüs ile mücadele kapsamında yapımına başlanan Atatürk Havalimanı'ndaki 1000 yataklı hastane inşaatındaki son durum havadan fotoğraflandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 Nisan'da video konferans yöntemiyle düzenlenen kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada İstanbul'da Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe'de iki hastane oluşturulacağını duyurmuştu.

Erdoğan'ın yeni tip Corona Virüs ile mücadele kapsamında yapımını duyurduğu Atatürk Havalimanı'ndaki 1000 yataklı hastane inşaatında çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Hastane inşaatındaki çalışmaların son durumu havadan görüntülendi. Havadan çekilen görüntülerde çok sayıda iş makinesi, hafriyat kamyonu ve işçinin alanda çalışma yaptığı görüldü. Atatürk Havalimanı alanında oluşturulacak bin yataklı hastanenin 45 günde içinde bitirilmesi planlanıyor.

Atatürk Havalimanına yapılan hastanenin inşaat çalışmalarındaki son durum

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