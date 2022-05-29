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Atatürk Havalimanı çevresinde hareketlilik... 'Törene katılmak için Almanya'dan geldim'

#İstanbul#Atatürk Havalimanı#Millet Bahçesi

İstanbul'un fethinin 569. yılı kutlamaları ve millet bahçesi ilk fidan dikim töreni için Atatürk Havalimanı'nda hareketlilik başladı. Öğle saatlerinden itibaren töreni izlemeye gelenler giriş noktalarında kuyruk oluşturdu. Almanya'dan geldiğini söyleyen Mehmet Erdoğan, "Bütün dünya görsün, Atatürk Havalimanı fidanlarla donanıyor" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı törenin saat 16.00'da başlaması bekleniyor.

Tören için Atatürk Havalimanı çevresinde erken saatlerden itibaren geniş güvenlik önlemi alındı. Öğle saatlerinden itibaren töreni izlemeye gelenler giriş noktalarında kuyruk oluşturmaya başladı.

Atatürk Havalimanı çevresinde hareketlilik... Törene katılmak için Almanyadan geldim

Elinde çiçeklerle törene gelen İbrahim Ertan, "Çiçeklerimiz, çok sevdiğimiz Cumhurbaşkanımızı karşılamak için. Ordu komutanımızı karşılamak için geldik. Niyetimiz bu çiçekleri Cumhurbaşkanı'na vermek" dedi.

Atatürk Havalimanı çevresinde hareketlilik... Törene katılmak için Almanyadan geldim

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Kurban Ezin ise "Ben Cumhurbaşkanı ile yanyana namaz da kıldım ama konuşamadım. Cumhurbaşkanımız 'ağaç dikmek için gelin' dedi. Onunla görüşmek dileğiyle geldim. Sayın Cumhurbaşkanı, bakanlar, ağaç dikilmesini söylüyorlarsa, biz de gönülden yapmalıyız" diye konuştu.

Atatürk Havalimanı çevresinde hareketlilik... Törene katılmak için Almanyadan geldim

Almanya'dan geldiğini dile getiren Mehmet Erdoğan ise "Frankfurt'tan geldim. Atatürk Havalimanı'ndaki törene katılmak için geldim. Cumhurbaşkanı'nı karşılamak için geldim, fidan dikeceğiz bugün. Bütün dünya görsün, Atatürk Havalimanı fidanlarla donanıyor. Buraya tekrar geleceğim" dedi.

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#İstanbul#Atatürk Havalimanı#Millet Bahçesi

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