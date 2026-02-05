Atatürk fotoğrafları hikâyeleriyle buluştu

Haberin Devamı

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu’na bağlı Atatürk Araştırma Merkezi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün soyağacından eğitim hayatına, askerlik ve siyasi yaşamından Cumhuriyet’in gelişim sürecine kadar uzanan çalışmalarını, fotoğraflar, kısa anlatımlar ve QR kodlarla bir araya getirdi. Kurum yayınlarından çıkan ve Cumhuriyet tarihinde az bilinen konuları da aydınlatan esere ilişkin açıklama yapan Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Kılınç, uzun yıllar içerisinde bu çalışmayı tamamladıklarını söyledi.

QR KODUYLA BİLGİ ALINACAK

Eserin editörlüğünü kendisinin üstlendiğini belirten Prof. Dr. Kılınç, şunları kaydetti: “Bu albümde fotoğrafları anlatan metinler, bilgiler var. Albümde az bilinen fotoğraflar da var, çok bilinenler de. Albümün içerisinde bir fotoğrafa QR kodu ekledik. Böylece okuyucular konuya ilişkin ücretsiz pek çok bilgi alabilecek.”





Albümde yaklaşık 350 fotoğrafın bulunduğunu aktaran Kılınç, “Belli bir konsept dahilinde, kronolojik usulle albümü oluşturduk. Albüm, Atatürk’ün doğum yılı 1881 ile başlıyor, 1938 ile bitiyor. Albümün ilk bölümü ‘Selanik’ten Trablusgarp’a’, ‘Cepheden Cepheye’, ‘Milli Mücadele Sahnesinde’, ‘Liderliği ve Cumhuriyet ’in Doğuşu’, ‘Yenileşmenin Öncüsü’ ve ‘Devrimler ve Toplumsal Dönüşüm’ şeklinde” dedi.

BAYRAĞI ATATÜRK ÇEKMİŞ

Prof. Dr. Kılınç, albümde, Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım’ın fotoğrafları ile babasıyla ilgili kendi özel arşivlerinde olan ve daha sonraki bilgilerin hepsinin ilk kaynağını ve ham halini oluşturan şecere bilgilerinin de bulunduğunu dile getirdi. Albümde, az bilinen Afganistan’ın bağımsızlığıyla ilgili fotoğraflardan birisine yer verdiklerini belirten Kılınç, “Bu fotoğraf, 10 Haziran 1921 tarihinde Ankara’daki Afgan Sefarethanesi’nde çekilmiş. Bayrak çekme töreninde sefarethaneye bayrağı bizzat Mustafa Kemal Paşa çekmiş. Bu fotoğraf, nadir bilinen bir fotoğraftır. Bizim özel arşivimizde olan bu fotoğraf, bu albüm vesilesiyle tüm kamuoyuna ulaşmış oldu” bilgisini paylaştı.

Kılınç, Atatürk’ün kitap ve gazete okurken görüldüğü ve neyi okuduğunun anlaşılmadığı fotoğraflarına da özel yöntemle bozulmadan büyütülerek albümün içerisinde yer verdiklerini vurguladı. Prof. Dr. Ahmet Kılınç, albümde 20-30 civarında çok az bilinen fotoğraf olduğunu söyledi.



