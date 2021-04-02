Atatürk büstlerine saldırmıştı! Tutuklandı

Marmaraereğlisi ilçesinde 3 okulda farklı zamanlarda Atatürk büstü, kaidesi ve okul duvarlarına uygunsuz yazı yazılması ve zarar verilmesine ilişkin yakalanan G.D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe, Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret eylemleri ve DEAŞ silahlı terör örgütü üyeliği suçlamasıyla tutuklandı.



YAPILAN ÇALIŞMA SONRASI YAKALANMIŞTI



Tekirdağ'da 28 Mart'ta Atatürk büstü, kaidesi ve okul duvarlarına uygunsuz yazı yazılmasına ilişkin çalışma başlatılmış, G.D. gözaltına alınmıştı. Şüphelinin adresindeki aramada dijital malzemeler, olayda kullanıldığı değerlendirilen sprey boya, Atatürk aleyhinde el yazısı notlar, patlayıcı yapımında kullanıldığı/kullanılabileceği değerlendirilen kimyasal maddeler, gece dürbünü, av tüfeği ve fişek ele geçirilmişti.

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