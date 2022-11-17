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Atatürk Barajı'nın suları çekilince tarihi alan ortaya çıktı

Güncelleme Tarihi:

#Adıyaman#Atatürk Barajı#Tarihi Alan
Oluşturulma Tarihi: Kasım 17, 2022 11:41

Atatürk Barajı'nda sular çekilince ortaya çıkan tarihi alan, balıkçılar tarafından bulundu. Adıyaman Müze Müdürlüğü yetkilileri tarafından yapılan ilk incelemede, tarihi alanın Neolitik Dönem'den Roma Dönemi'ne kadar kullanıldığı tespit edildi.

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Adıyaman Atatürk Barajı Samsat ilçesi sahil şeridine yakın bölgede, baraj seviyesi yaklaşık 20 metre kadar düştü. Suların çekilmesiyle baraj sahilindeki mezarlar ortaya çıktı. Alandaki tarihi yapıları fark eden balıkçılar, durumu Adıyaman Müze Müdürlüğü'ne bildirdi.

Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan ve beraberindeki uzman ekip, balıkçıların ihbarı üzerine bölgede incelemede bulundu. Yapılan incelemede; Roma Dönemi'ne ait mezarlar, çeşitli kırık kaplar ve Neolitik Dönem'e ait balta ve kesici aletler bulundu. Aynı alana yaklaşık 200 metre uzaklıktaki tepede ise Roma Dönemi'ne ait kaya mezarı bulundu.

Atatürk Barajının suları çekilince tarihi alan ortaya çıktı

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"BU ALANDA ÖZELLİKLE ROMA DÖNEMİ'NE AİT MEZARLAR TESPİT EDİLDİ"

Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, balıkçıların ihbarıyla bölgede inceleme yaptıklarını kaydederek, “Balıkçıların yapmış olduğu ihbar sonucu Samsat ilçesi sınırları içinde bulunan alana geldik. Su seviyesinin düşmesi sonucu baraj sularının çekilmesiyle beraber bu nekropol alanı ve yerleşim alanı ortaya çıkmış. Bu alanda özellikle Roma Dönemi'ne ait mezarlar tespit edildi ve ayrıca daha önceki dönemlere ait yani Neolitik Dönem'e ait kesici aletler, el baltası ve benzeri objeler tespit ettik. Yine hemen arka kısımda ise farklı tipte mezarlar tespit ettik” dedi.

Atatürk Barajının suları çekilince tarihi alan ortaya çıktı

Balıkçı Mehmet Laçin ise, balık avlarken fark ettikleri tarihi yeri görür görmez Müze Müdürlüğüne bilgi verdiklerini söyledi.
Tespit edilen alanın 'sit alanı' olması için Şanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Kuruluna rapor sunulacağı öğrenildi.

Atatürk Barajının suları çekilince tarihi alan ortaya çıktı

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#Adıyaman#Atatürk Barajı#Tarihi Alan

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