Atatürk bağımsızlık meşalesini ateşlemiştir

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Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu’nda Atatürk’ü Anma Töreni’nde konuşan Erdoğan, özetle şöyle konuştu:

İLK CUMHURBAŞKANIMIZ

“Cumhuriyet’imizin kurucusu, ilk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ebedî âleme irtihal edişinin 88. yıldönümünde rahmetle yâd ediyoruz. Her köşesinde bir aslan yatan bu aziz vatanda İstiklal Harbi’ni sevk ve idare ederek Cumhuriyet’e giden yolu açan Gazi Meclis’imizin o dönemki tüm üyelerini aynı şekilde hürmetle yâd ediyoruz. Bin yıldır verdiğimiz tüm kavgalarda yiğitçe, mertçe, kahramanca toprağa düşen şehitlerimizi bugün bir kez daha rahmetle yâd ediyorum.

CUMHURİYETİ KORUMAK

Önceki hafta Cumhuriyet’imizin 103. kuruluş yıldönümünü coşkuyla kutladık. Son asrı büyük acılarla, yıkımlarla, bozgunlarla geçen bir milletin nasıl yeniden şahlandığını, küllerinden nasıl yeniden doğduğunu, bu muazzam kıyamı nasıl Cumhuriyet’le taçlandırdığını bir kez daha hatırladık. Cumhuriyet’i korumak onun asli ve kurucu unsuru olan, milletin hafızasını teşkil eden kurumları güçlendirmekle mümkündür. Bu kurumlar tarihi bugüne taşır, kimlik ve kültürü bünyelerinde yaşatır. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu da işte bu müesseselerden biridir. Bunu düşünerek bu muazzam eseri inşa ettik, ihya ettik ve bugüne taşıdık. Dilimize, mazimize ve kültürümüze yönelik başarılı çalışmalar icra eden kurumumuz aynı zamanda erken dönem Cumhuriyet tarihine ilişkin araştırma faaliyetleriyle de temayüz ediyor.

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MUSTAFA KEMAL’İN HASSASİYETİ

Türk Tarih Kurumu, Türk Dil Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi ve Atatürk Kültür Merkezi; yüksek kurumun çatısı altında akademik ve ilmi eserler bağlamında dikkat çeken işlere imza atıyor. Bilim kurulları ve alt komisyonlar ise deyim yerindeyse arı gibi çalışarak ülkemize ve milletimize eşsiz katkılar yapıyor. ‘Bir kelimenin kökünü keşfettiğimde Sakarya Muharebesi’ni kazandığım dakikadaki sevinci duydum’ diyen Gazi Mustafa Kemal’in hassasiyeti, kurumumuz tarafından canlı tutuluyor.

MİLLİ MÜCADELE TARİHİN DÖNÜM NOKTASI

Merhum Yahya Kemal’in ‘Bir milletin başına gelebilecek ne kadar felaket varsa, hepsiyle haşır neşir olduğumuz yıllar’ olarak tarif ettiği Milli Mücadele dönemi, tarihimizin dönüm noktalarından biridir. Mustafa Kemal, İzmir rıhtımının düşman çizmeleriyle kirlendiği günlerde İstanbul’dan Anadolu’ya geçmiş ve bağımsızlık meşalesini ateşlemiştir. Gazi Paşa, o günleri şöyle özetlemektedir: ‘Ben evvela Anadolu’ya geçmek ve orada milletin efkâr ve hissiyatını bir defa daha yoklamak, ülkenin imkânlarını takip etmek istiyordum. Samsun’a ayak bastıktan sonra derhâl milleti ve memleketi yokladım. Gördüm ki memleketin ve milletin temayülatı, istiklal müdafaasında tereddüt edenleri utanç mevkiinde bırakabilecek bir mahiyettedir.’ Bu sözler; istiklal ve istikbalimizin tehdit altında olduğu bir dönemde, kurtuluşun başka devletlerin himayesinde değil, doğrudan doğruya milletin azim ve dirayetinde arandığının en açık göstergesidir.

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MUAZZAM BİR DESTAN

Bu yönüyle Amasya’da gür sesle beyan edilen millî irade, Erzurum ve Sivas kongrelerinde Anadolu sathına yayılmıştır. Kahraman Mehmetçik, fedakâr milletimizle omuz omuza vererek Büyük Millet Meclisi’nin komuta ve koordinasyonunda dünyada eşi benzeri olmayan muazzam bir destan yazmıştır. Zaferle neticelenen Millî Mücadele’nin ardından 29 Ekim’de kurulan Cumhuriyet’le devletler zincirimize yeni bir halka eklenmiş, egemenlik kayıtsız şartsız millete geçmiştir. Üstelik bu mücadele yalnızca Anadolu için değil, mazlum milletlerin kurtuluşu için de verilmiştir. Nitekim Gazi Paşa da İstiklal Harbi’nin en çetin günlerinde Ankara’yı ziyaret eden Azerbaycan hükümet temsilcisi İbrahim Abilov onuruna verilen yemekte şunları söylemiştir: ‘Türkiye’nin verdiği mücadele yalnızca kendi geleceğiyle sınırlı değildir. Bütün mazlum milletlerin, bütün Doğu’nun istiklal davasıdır. Türkiye, bunu nihayete erdirinceye kadar kendisiyle birlikte olan Doğu milletleriyle kol kola yürüyeceğinden emindir.’

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İÇ CEPHEMİZİ TAHKİM EDİYORUZ

Her alanda büyük bir atılım seferberliği içindeyiz. Türkiye’nin yaklaşık yarım asırdır ayağına pranga olan terör meselesini tamamen çözüme kavuşturma yolunda önemli mesafe aldık. Dahili ve harici saldırılar karşısında sığındığımız en muhkem kalemiz olan iç cephemizi yeni hamlelerle daha da tahkim ediyoruz. Türk demokrasisinin rüşdünü ispat vesilesi haline dönüşen sivil anayasayı da inşallah milletimize kazandırarak ülkemize en büyük hizmetlerimizden birini yapmayı istiyoruz. Yani etrafımızı saran istikrarsızlık ve çatışma kuşağına rağmen devleti ve milletiyle tam bir dayanışma içinde müşterek geleceğimize yürüyoruz. Şehit ve gazilerimizin bizlere emaneti olan bu ülkeyi tüm imkânlarımızı devreye alarak yeni zaferlerle, yeni başarılarla çok daha güçlü noktalara getirinceye kadar durmayacak, duraksamayacağız.”

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GAZİ’NİN MİRASINI İSTİSMAR EDENLER

Burada bir hususun altını özellikle çizmek isterim. Gazi’nin mirasını istismar edenler, on yıllar boyunca bu millete tepeden baktılar. Gazi’nin fikirlerini kendi siyasi ajandaları doğrultusunda eğip bükerek bu millete en büyük kötülüğü yaptılar. Zihinlerinde oluşturdukları Mustafa Kemal imgesi üzerinden cumhurla Cumhuriyet’in arasını açtılar.

* CUMHURİYET’İ YENİDEN CUMHURLA BULUŞTURDUK: Biz ise hem Cumhuriyet’in kazanımlarına hem de binlerce yıllık tarihimize sahip çıkarak her sayfası şanla, şerefle dolu mazimizi bir bütün halinde kucaklayarak redd-i miras edenlerin açtığı bu yarayı kapatmaya çalıştık. Gazi Mustafa Kemal’in ‘kimsesizlerin kimsesi’ olarak nitelendirdiği Cumhuriyet’i yeniden cumhurla buluşturduk.

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* MİLLİ İRADENİN ÖNÜNDEKİ ENGELLERİ TEK TEK BERTARAF ETTİK: Vesayete son verdik. Anlamsız yasakları kaldırdık. Demokrasiyle birlikte hak ve özgürlüklere geniş bir alan açtık. Aziz milletimizin de desteğiyle millî iradenin önündeki engelleri tek tek bertaraf ettik. Savunmada, üretimde, dış politikada, sağlıkta, adalette, eğitimde, ulaşımda, daha pek çok alanda hayata geçirdiğimiz eser, hizmet ve projelerle Türkiye’yi hak ettiği seviyelere getirdik. Gazi’nin de tasavvur ettiği müessir, muteber, küresel barış ve istikrara aktif katkı sunan saygın bir Türkiye’yi milletimize teneffüs ettirdik.

* 103 YIL ÖNCE KİRLİ OYUNLARI NASIL BOZDUYSAK BUGÜN DE: Şunun bilinmesinde fayda görüyorum: 103 sene önce onca yokluk ve sıkıntı içinde imanımızla, inancımızla, tüm varlığımızla kirli oyunları nasıl bozduysak, bize kefen biçen müstevlileri nasıl bozguna uğrattıysak, bugün de aynı azim ve kararlılıkla istikbalimizi inşa ediyoruz. Türkiye’yi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkaracağımız Türkiye Yüzyılı hedeflerimize doğru emin adımlarla ilerliyoruz.