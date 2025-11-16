×
Atatürk Ansiklopedisi’ne 5 yılda 11 milyon ziyaret

Oluşturulma Tarihi: Kasım 16, 2025 07:00

ATATÜRK Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi’nce 29 Ekim 2020’de çevrimiçi erişime açılan “Atatürk Ansiklopedisi” 5 yılda 11 milyon 361 bin kez ziyaret edildi.

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün yaşamında yer alan beşeri ve fiziki mekânlar, Cumhuriyet’in kuruluş sürecindeki tarihi şahsiyetlere ilişkin bilgiler sunan ansiklopedide, Atatürk’ün doğumundan vefatına kadar uzanan süreçte yaşadığı mekânlar, başlattığı, yönettiği ve yönlendirdiği, Türk ulusunun geleceğinin şekillenmesinde, toplumun yapılanmasında etkili olan olay ve olgular ile gerçekleştirdiği inkılaplar madde madde anlatılıyor. Ansiklopedi, 5 ay önce mobil uygulamasıyla da kullanıcıların erişimine sunularak cep telefonlarından kullanılabilir hale getirildi. Oluşturulan Atatürk veri tabanıyla Türkiye’nin dijital bilgi altyapısına katkı sağlanarak Atatürk’ün mirasının dijital çağın olanaklarıyla gelecek nesillere aktarılması hedefleniyor. İnternet sayfası üzerinden madde önerisinin de yapılabildiği ansiklopedide yer alacak konuların belirlenmesinde, bizzat Atatürk tarafından kaleme alınan kaynaklara öncelik veriliyor. m AA

