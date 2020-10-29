 Atatürk Ansiklopedisi dijital ortamda erişime açıldı

Bugün itibarıyla dijital ortamda erişime açılmış olan Atatürk Ansiklopedisi’nde 600’e yakın konu başlığı yer alıyor. Bu konuların büyük bir kısmı erişime açılmış olup, kalan maddelerin yayımlanması kısa süre içerisinde tamamlanacak. Atatürk Ansiklopedisi’nin dijital ortamda yayımlanmış olması, geniş kitlelere erişiminin yanı sıra onun sürekli güncellenmesini, yeni bilgi ve bulgular doğrultusunda ortaya çıkan istek, öneri ve eleştirilerin dikkate alınmasını da sağlayacak. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 97. yıl dönümüne armağan olarak okuyuculara sunulan ansiklopediye www.ataturkansiklopedisi.gov.tr adresinden ulaşılabiliyor.





