Atatürk anıtına saldıranlar tutuklandı

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Ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

‘PİŞMAN DEĞİLİZ’

Ekiplerin yaptığı çalışma sonucu Atatürk anıtında 13 balta darbesi tespit edilirken, dayı-yeğen oldukları belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı. Yaşar Kılıçkaya ve yeğeni Zeynep Abdullah, emniyetteki işlemlerinin ardından Kayseri Devlet Hastanesi Adli Tabipliği’nde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, adliye önünde gazetecilerin “Pişman mısınız?” sorusuna “Değiliz” cevabını verdi. Yaşar Kılıçkaya ile yeğeni Zeynep Abdullah sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

