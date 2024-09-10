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Atatürk Anıtı'na saldıran dayı-yeğen 4 yıl 4 ay ceza aldı

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#Kayseri#Atatürk Anıtı#Atatürk Anıtı Saldırı
Atatürk Anıtına saldıran dayı-yeğen 4 yıl 4 ay ceza aldı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 10, 2024 21:37

Kayseri'de Atatürk Anıtı'na satırla saldırarak zarar veren dayı ve yeğeni 4 yıl 4 ay ceza aldı.

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Geçtiğimiz 16 Haziran'da meydana gelen olayda; Y.K. ve yeğeni Z.A., Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na balta ile vurarak zarar verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, sanıkları yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan iki şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bugün 14. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, sanıkların akıl sağlıklarının yerinde olduğu belirlendi. Savcı, sanıkların ‘Alenen Atatürk'ün hatırasına hakaret' suçundan cezalandırılmalarını talep etti. Savcı, sanıkların bayram günü yaptıkları eyleme; “Putlarınızı yıkacağız” ve “Demirden adama neden tapıyorsunuz” şeklinde açıklamalarıyla motive olduklarını belirtti.

Atatürk Anıtına saldıran dayı-yeğen 4 yıl 4 ay ceza aldı

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Sanıklardan Y.K., olayın anlık duygularla gerçekleştiğini ve hakaret suçlamasını kabul etmediğini ifade ederken, Z.A. ise hakaret suçunu kabul etmediğini ve eylemlerinin inançları doğrultusunda olduğunu söyledi.

Mahkeme, sanıkları toplamda 4 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı ve cezaevinde geçirdikleri süreyi dikkate alarak tahliye edilmelerine karar verdi.

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#Kayseri#Atatürk Anıtı#Atatürk Anıtı Saldırı

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