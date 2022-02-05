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Atatürk Anıtı'na çirkin saldırıda yeni detaylar ortaya çıktı: Bir gün önce keşif yapmışlar

#Samsun#Atatürk Anıtı#Onur Anıtı
Atatürk Anıtına çirkin saldırıda yeni detaylar ortaya çıktı: Bir gün önce keşif yapmışlar

Samsun'da, Milli Mücadele'nin simge eserlerinden, Atatürk Parkı'ndaki Onur Anıtı'na halat bağlayıp çekerek yıkmaya çalıştığı iddiasıyla gözaltına alınıp tutuklanan Celal Rahman Fidan (39) ile kuzeni Batuhan Fidan'ın (25) olaydan bir gün önce geldikleri parkta keşif yaptıkları ortaya çıktı. Saldırganlardan Celal Rahman Fidan'ın araçla park alanına nasıl gireceğini, anıta nasıl çıkacağını, halat uzunluğunu hesapladığı, buna göre ip ve çelik halat temin ettiği belirtildi. Öte yandan vatandaşların ve çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin perşembe günü başlattığı 'anıta saygı' nöbeti sürüyor.

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Olay, perşembe günü sabah saatlerinde, İlkadım ilçesi Kale Mahallesi’ndeki Atatürk Parkı'nda meydana geldi. 2 kişi ciple geldikleri parkta Onur Anıtı'na halat bağlayıp, çekmeye çalıştı. Çevredekiler tepki gösterince şüpheliler, ipi olay yerinde bırakıp kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Çalışma başlatan ekipler, şüphelilerin kaçtığı aracın plakasını tespit etti. Plakadan yola çıkan polis, kuzenler Celal Rahman Fidan ve Batuhan Fidan'ı yakalayıp gözaltına aldı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, 'Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret' suçundan tutuklandı.

13 AYRI SUÇTAN 38 DOSYA

Yapılan araştırmada kuzenlerin 13 ayrı suçtan, toplam 38 dosyaları olduğu ortaya çıktı. Celal Rahman Fidan'ın hakaret, tehdit ve kasten yaralama suçlarından 4, Batuhan Fidan'ın ise uyuşturucu kullanmaktan 11, uyuşturucu ticareti yapmaktan 2, kasten yaralamadan 9, taksirle yaralamadan 3, alkollü araç kullanmaktan 2, polise mukavemetten 1, suç uydurmadan 1, tehditten 1, kaybolmuş eşya üzerinde tasarruftan 1 ve narkotik suçlar kapsamında 3 dosyası olduğu belirlendi.

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Atatürk Anıtına çirkin saldırıda yeni detaylar ortaya çıktı: Bir gün önce keşif yapmışlar

1 GÜN ÖNCE KEŞİF YAPMIŞLAR

Şüphelilerden Celal Rahman Fidan'ın olayı önceden tasarladığı ortaya çıktı. Kuzenleri ile birlikte bir gün önce anıtın çevresine gelen Fidan'ın araçla park alanına nasıl gireceğini, anıta nasıl çıkacağını, halat uzunluğunu hesapladığı belirtildi. Buna göre ip ve çelik halat temin ettiği tespit edilen Fidan, polisteki ifadesinde de bir gün önce alana geldiklerini itiraf etti. Polis, mobese kamera kayıtlarından da saldırganların eylemden bir gün önce keşif yaptığını belirledi.

Atatürk Anıtına çirkin saldırıda yeni detaylar ortaya çıktı: Bir gün önce keşif yapmışlar

NÖBET SÜRÜYOR

Bu arada Onur Anıtı'nın yer aldığı İlkadım ilçesi Kale Mahallesi'ndeki Atatürk Parkı'nda vatandaşlar ve çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin perşembe günü başlattığı 'anıta saygı' nöbeti sürüyor. Anıt çevresinde belediyeler tarafından kurulan çadırlardan çay ikram edilen vatandaşlar, gece-gündüz nöbetlerini sürdürüyor.

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Nöbete katılan emekli öğretmen Mehmet Rıfat Özdemir (83), ‘Bana küfredilirse döner geçerim ama Mustafa Kemal Atatürk’e yapılan saygısızlığı kabul edemem. Köpeğin havlaması bir şey ifade etmez, gençlere güveniyoruz. Çocuklarımı da o şekilde eğittim, evdekiler zaten sağlam yetişti. Benim küçük oğlumun adı Mustafa Kemal’ diye konuştu.

Atatürk Anıtına çirkin saldırıda yeni detaylar ortaya çıktı: Bir gün önce keşif yapmışlar

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#Samsun#Atatürk Anıtı#Onur Anıtı

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