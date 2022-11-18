Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Atatürk Anıtı'na balyozla saldıran şüpheli tutuklandı

Güncelleme Tarihi:

#ANTALYA#Atatürk Anıtı#Saldırı
Atatürk Anıtına balyozla saldıran şüpheli tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 18, 2022 14:54

Antalya'da, Atatürk Anıtı'na balyozla saldıran Ahmet Çakır, polis tarafından gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Çakır, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Haberin Devamı

Olay, önceki gün saat 23.30 sıralarında, Muratpaşa ilçesindeki Atatürk Kent Meydanı'nda meydana geldi. Otomobilini park eden şüpheli, yanında taşıdığı sırt çantasından çıkardığı küçük balyozla anıtın yükseldiği mermer bloklarını kırdı.

Atatürk Anıtına balyozla saldıran şüpheli tutuklandı

Kaidenin iki ayağındaki mermerleri kıran kişi, otomobiline binip olay yerinden ayrıldı. Belediye güvenlik görevlilerinin ihbarıyla harekete geçen Antalya Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kameralarından, şüphelinin Ahmet Çakır olduğunu belirledi.

Atatürk Anıtına balyozla saldıran şüpheli tutuklandı

Haberin Devamı

Operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliyi evinde gözaltına aldı.

İfadesinde pişman olmadığını belirterek anıta zarar verdiğini itiraf eden Çakır, sevk edildiği adliyede sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Atatürk Anıtına balyozla saldıran şüpheli tutuklandı

Muratpaşa'daki Atatürk Anıtı'nın mermerleri kırıldı
daha fazla video içinMuratpaşa'daki Atatürk Anıtı'nın mermerleri kırıldı
Haberle ilgili daha fazlası:
#ANTALYA#Atatürk Anıtı#Saldırı

BAKMADAN GEÇME!

100 bin dolar harcadı, 8 santim uzadı... 7 SORUDA boy uzatma ameliyatları

100 bin dolar harcadı, 8 santim uzadı... 7 SORUDA boy uzatma ameliyatları!

#Sağlık
Süper Lig’de yabancı hakem gündemde… Çözüm olur mu Türk hakemler çok sevinir

Süper Lig’de yabancı hakem gündemde… Çözüm olur mu? 'Türk hakemler çok sevinir'

#Yabancı Hakem
Elon Muska savaş açan teknoloji CEOsu Üçüncü Teslasını satın aldı ama sandığınız nedenden ötürü değil...

Elon Musk'a savaş açan teknoloji CEO'su! Üçüncü Tesla'sını satın aldı ama sandığınız nedenden ötürü değil...

#Dan O'dowd

BAKMADAN GEÇME!

100 bin dolar harcadı, 8 santim uzadı... 7 SORUDA boy uzatma ameliyatları

100 bin dolar harcadı, 8 santim uzadı... 7 SORUDA boy uzatma ameliyatları!

#Sağlık
Süper Lig’de yabancı hakem gündemde… Çözüm olur mu Türk hakemler çok sevinir

Süper Lig’de yabancı hakem gündemde… Çözüm olur mu? 'Türk hakemler çok sevinir'

#Yabancı Hakem
Elon Muska savaş açan teknoloji CEOsu Üçüncü Teslasını satın aldı ama sandığınız nedenden ötürü değil...

Elon Musk'a savaş açan teknoloji CEO'su! Üçüncü Tesla'sını satın aldı ama sandığınız nedenden ötürü değil...

#Dan O'dowd