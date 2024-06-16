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Atatürk Anıtı'na baltalı saldırıda 2 gözaltı

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#Kayseri#Atatürk#Polis
Atatürk Anıtına baltalı saldırıda 2 gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 16, 2024 13:10

Kayseri'de Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na balta ile zarar verdiği iddiasıyla Zeynep A. ve Yaşar K. gözaltına alındı. Polis ekiplerinin ilk incelemesinde Atatürk Anıtı'nda 13 balta darbesi tespit edildi. Muhabirin "Pişman mısınız?" sorusuna Yaşar K. "Ne pişmanlığı" cevabını verdi.

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Olay, saat 11.30 sıralarında merkez Kocasinan ilçesi Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı'nda meydana geldi. Yaşar K. ve Zeynep A. ellerindeki balta ile Atatürk Anıtı'na vurmaya başladı. Meydanda görev yapan Büyükşehir Belediyesi zabıta ekiplerinin fark etmesiyle 2 şüpheliye müdahale edildi.

Ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışma sonucu Atatürk Anıtı'nda 13 balta darbesi tespit edilirken, 2 şüpheli gözaltına alınarak, polis merkezine götürüldü.

Atatürk Anıtına baltalı saldırıda 2 gözaltı

'NE PİŞMANLIĞI'

DHA muhabirinin "Neden yaptınız?" ve "Pişman mısınız?" sorularına, şüphelilerden Zeynep A. "Sadece Allah rızası için" derken Yaşar K. de "Ne pişmanlığı" cevabını verdi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Atatürk Anıtına baltalı saldırıda 2 gözaltı

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#Kayseri#Atatürk#Polis

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