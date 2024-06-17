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Atatürk Anıtı'na baltalı saldırı yapanlar tutuklandı

Güncelleme Tarihi:

#Kayseri#Atatürk Anıtı#Adliye
Oluşturulma Tarihi: Haziran 17, 2024 13:48

Kayseri'de Atatürk Anıtı'na balta ile zarar verdiği iddiasıyla gözaltına alınan Yaşar K. (59) ile yeğeni Zeynep A. (31), emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemede tutuklandı.

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Olay, dün saat 11.30 sıralarında Kocasinan ilçesi Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'nda meydana geldi. Yaşar K. ile yeğeni Zeynep A. ellerindeki balta ile Atatürk Anıtı'na vurmaya başladı. Meydanda görev yapan Büyükşehir Belediyesi zabıta ekiplerinin fark etmesiyle 2 şüpheliye müdahale edildi. Ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışma sonucu Atatürk Anıtı'nda 13 balta darbesi tespit edilirken, dayı-yeğen oldukları belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı. Yaşar K. ve yeğeni Zeynep A., emniyetteki işlemlerinin ardından Kayseri Devlet Hastanesi Adli Tabipliği'nde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, adliye önünde gazetecilerin "Pişman mısınız?" sorusuna "Değiliz" cevabını verdi.

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Atatürk Anıtına baltalı saldırı yapanlar tutuklandı

TUTUKLANDILAR

Atatürk Anıtı'na balta ile zarar verdiği iddiasıyla gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen Yaşar Kılıçkaya ile yeğeni Zeynep Abdullah sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine konuldu. 

Atatürk Anıtına baltalı saldırı yapanlar tutuklandı

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#Kayseri#Atatürk Anıtı#Adliye

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