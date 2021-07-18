Atatürk Afgan bayrağını elleriyle direğe çekti

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Türkiye’nin, Afganistan’ın başkenti Kabil’deki Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı’nın güvenliğini üstlenmesi konusunda görüşmeler devam ederken, resmi Twitter hesabından “Tarihten günümüze Türk-Afgan Kardeşliği” başlığını taşıyan bir grafik paylaştı. Kronolojik olarak hazırlanan grafikte en dikkat çeken bilgilerden biri, “10 Temmuz 1921’de Afganistan’ın Ankara Büyükelçiliği’nin açılışını yapan Atatürk, Afgan bayrağını direğe elleriyle çekmiştir” oldu.

Grafikteki ülke ilişkileri kronolojik olarak şöyle anlatıldı: “İki ülke eş zamanlı istiklal mücadelesi vermiştir. Çanakkale’de ‘Mehmet Afganistan’ adında şehitlik anıtı vardır. 1 Mart 1921’de Afganistan, TBMM’yi tanıyan ikinci ülke olmuştur. Türkiye, Medine kahramanı Fahrettin Türkkan Paşa’yı ilk Türk elçisi olarak Kabil’e atamıştır. 10 Temmuz 1921’de Afganistan’ın Ankara Büyükelçiliği’nin açılışını yapan Atatürk, Afgan bayrağını direğe elleriyle çekmiştir.”

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