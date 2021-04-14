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Gündem
Ali Çağlar TINBEK / İstanbul,(DHA)
Haber Giriş: 14.04.2021 - 09:07 | Son Güncelleme:

Ataşehir'deki oyun konsolu hırsızları kamerada

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ATAŞEHİR'de, spor bir otomobille geldikleri iş yerinden 3 adet oyun konsolu çaldığı tespit edilen 3 şüpheli yakalandı. Zanlıların hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansırken, gözaltına alınan B.G., M.G., ve S.Ş., isimli kişiler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Ataşehirdeki oyun konsolu hırsızları kamerada
Olay, Ataşehir Mevlana Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Polis ekipleri, bir iş yerinden hırsızlık ihbarı aldı. Harekete geçen ekipler, hırsızlığın gerçekleştiği iş yeri ve çevresindeki kameraları incelemeye aldı. Ekiplerce yapılan çalışma sonucunda, B.G., M.G. ve S.Ş isimli şüphelilerin spor bir otomobille gece saatlerinde iş yerinin önüne geldiği tespit edildi. Şüpheliler polis ekiplerince, önceki gün Sultanbeyli Battalgazi Mahallesi'nde bulundukları adreste gözaltına alındı. Zanlıların emniyette yapılan sorgulamalarında, S.Ş., ve M.G.'nin "hırsızlık" suçundan çok sayıda suç kaydının olduğu belirlenirken, dün emniyetteki işlemleri tamamlanan B.G., M.G. ve S.Ş adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Ataşehirdeki oyun konsolu hırsızları kamerada
O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan, hırsızlık anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Spor otomobille iş yerinin önüne gelen 3 kişi girdikleri iş yerinden 3 adet oyun konsolunu çalıyor. Zanlılar ardından geldikleri araçla olay yerinden uzaklaşıyor.

 

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