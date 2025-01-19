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Ataşehir'deki otel yangınında ölen kadınların kimliği belli oldu

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#Ataşehir#Otel#Yangın
Ataşehirdeki otel yangınında ölen kadınların kimliği belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Ocak 19, 2025 16:20

Ataşehir'de 3 katlı otelde çıkan yangında 3 çalışan hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralanmıştı. Cenazesi, Adli Tıp Kurumu'na götürülen 3 kadından kimliği belli olan Kenya uyruklu Ann Wangui Muchoki ve Endonezya uyruklu Sri Yuni Wahyuni'nın cenazelerinin evrak işlemlerinin ardından aileleri tarafından ülkelerine götürüleceği öğrenildi.

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Yangın, 18 Ocak Cumartesi günü saat 03.30 sıralarında Ferhatpaşa Mahallesi Üsküdar Caddesi'ndeki 3 katlı otelin eksi birinci katında bilinmeyen nedenle çıktı. Yangında 5 kişi, itfaiye ekipleri tarafından yaralı olarak kurtarıldı.

Ataşehirdeki otel yangınında ölen kadınların kimliği belli oldu

Vücutlarında yanık olduğu belirlenen 3 kişi ve dumandan etkilenen 2 kişi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Hastanede tedavi gören 3 yabancı uyruklu SPA çalışanı hayatını kaybederken otel işletmecisi iki kişi gözaltına alınmıştı.

Ataşehirdeki otel yangınında ölen kadınların kimliği belli oldu

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2 KİŞİNİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürülen yabancı uyruklu 3 çalışanın otopsi işlemleri tamamlandı. Teşhis için ailesi gelen 2 kadının Kenya uyruklu Ann Wangui Muchoki ve Endonezya uyruklu Sri Yuni Wahyuni olduğu belirlendi. Diğer kadının ise teşhisi için ailesi bekleniyor. Kimliği belli olan 2 çalışanın cenazesinin konsolosluktaki evrak işlemlerinin tamamlanmasının ardından aileleri tarafından ülkelerine götürüleceği öğrenildi. 

Ataşehirdeki otel yangınında ölen kadınların kimliği belli oldu

Ataşehirdeki otel yangınında ölen kadınların kimliği belli oldu

 

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#Ataşehir#Otel#Yangın

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